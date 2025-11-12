Cuatro partidos de la Champions League han jugado todos los equipos participantes, y la pelea por la cima es fuerte; te contamos cuándo se reanuda el torneo y qué partidos se disputarán en la Jornada 5.
Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán han tomado ligera ventaja en la tabla de posiciones, y dos de ellos se enfrentarán en partido de la Jornada 5 de la Champions League.
Champions League: Fechas y horarios de los partidos con los que inicia la Jornada 5 del torneo
La Jornada 5 de la Champions League arranca el martes 25 de noviembre con 9 partidos, entre los que destaca la visita del FC Barcelona a Stamford Bridge, cancha del Chelsea.
Chelsea y FC Barcelona llegan parejos a su partido en la Jornada 5 de la Champions League, por lo que el ganador dará un buen salto en la tabla de posiciones.
Horarios de los partidos del martes 25 de noviembre en la Champions League:
- Ajax vs Benfica | 14 horas
- Galatasaray vs Union Saint-Gilloise | 14 horas
- Bodo Glimt vs Juventus | 14 horas
- Napoli vs Qarabag | 14 horas
- Marsella vs Newcastle | 14 horas
- Borussia Dortmund vs Villarreal | 14 horas
- Chelsea vs FC Barcelona | 14 horas
- Manchester City vs Bayer Leverkusen | 14 horas
Champions League: Fechas y horarios de los partidos con los que cierra la Jornada 5 del torneo
El cierre de la Jornada 5 de la Champions League ofrece varios partidos atractivos, entre ellos la visita del Bayern Múnich al Arsenal, que se juegan la cima del torneo.
Otros partidos interesantes son Atlético de Madrid vs Inter de Milán y Olympiacos vs Real Madrid.
Horarios de los partidos del miércoles 26 de novimbre en la Champions League:
- Pafos vs Mónaco | 14 horas
- Copenhague vs Kairat | 14 horas
- Olympiacos vs Real Madrid | 14 horas
- Sporting Lisboa vs Club Brujas | 14 horas
- Frankfurt vs Atalanta | 14 horas
- Liverpool vs PSV | 14 horas
- Atlético de Madrid vs Inter de Milán | 14 horas
- Arsenal vs Bayern Múnich | 14 horas
- PSG vs Tottenham | 14 horas
¿Cómo va la Champions League después de 4 jornadas?
Triple empate en el liderato de la Champions League se mantiene después de cuatro jornadas del torneo.
Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán suman 12 puntos en la cima de la Champions League.
Manchester City suma 10 puntos en la cuarta posición, mientras que Real Madrid y cuatro equipos más suman 9 unidades.
- Bayern Múnich | 12 puntos
- Arsenal | 12 puntos
- Inter de Milán | 12 puntos
- Manchester City | 10 puntos
- PSG | 9 puntos
- Newcastle | 9 puntos
- Real Madrid | 9 puntos
- Liverpool | 9 puntos
- Galatasaray | 9 puntos
- Tottenham | 8 puntos