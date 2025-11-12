Cuatro partidos de la Champions League han jugado todos los equipos participantes, y la pelea por la cima es fuerte; te contamos cuándo se reanuda el torneo y qué partidos se disputarán en la Jornada 5.

Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán han tomado ligera ventaja en la tabla de posiciones, y dos de ellos se enfrentarán en partido de la Jornada 5 de la Champions League.

Champions League: Fechas y horarios de los partidos con los que inicia la Jornada 5 del torneo

La Jornada 5 de la Champions League arranca el martes 25 de noviembre con 9 partidos, entre los que destaca la visita del FC Barcelona a Stamford Bridge, cancha del Chelsea.

Chelsea y FC Barcelona llegan parejos a su partido en la Jornada 5 de la Champions League, por lo que el ganador dará un buen salto en la tabla de posiciones.

Horarios de los partidos del martes 25 de noviembre en la Champions League:

Ajax vs Benfica | 14 horas

Galatasaray vs Union Saint-Gilloise | 14 horas

Bodo Glimt vs Juventus | 14 horas

Napoli vs Qarabag | 14 horas

Marsella vs Newcastle | 14 horas

Borussia Dortmund vs Villarreal | 14 horas

Chelsea vs FC Barcelona | 14 horas

Manchester City vs Bayer Leverkusen | 14 horas

Champions League: Fechas y horarios de los partidos con los que cierra la Jornada 5 del torneo

El cierre de la Jornada 5 de la Champions League ofrece varios partidos atractivos, entre ellos la visita del Bayern Múnich al Arsenal, que se juegan la cima del torneo.

Otros partidos interesantes son Atlético de Madrid vs Inter de Milán y Olympiacos vs Real Madrid.

Horarios de los partidos del miércoles 26 de novimbre en la Champions League:

Pafos vs Mónaco | 14 horas

Copenhague vs Kairat | 14 horas

Olympiacos vs Real Madrid | 14 horas

Sporting Lisboa vs Club Brujas | 14 horas

Frankfurt vs Atalanta | 14 horas

Liverpool vs PSV | 14 horas

Atlético de Madrid vs Inter de Milán | 14 horas

Arsenal vs Bayern Múnich | 14 horas

PSG vs Tottenham | 14 horas

¿Cómo va la Champions League después de 4 jornadas?

Triple empate en el liderato de la Champions League se mantiene después de cuatro jornadas del torneo.

Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán suman 12 puntos en la cima de la Champions League.

Manchester City suma 10 puntos en la cuarta posición, mientras que Real Madrid y cuatro equipos más suman 9 unidades.