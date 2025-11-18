Las eliminatorias europeas aún tienen historia por escribir de cara al Mundial 2026, y aunque los 12 ganadores de grupo se clasificaron directamente al torneo, 16 selecciones más jugarán el repechaje de la UEFA por los últimos 4 boletos.

El mes de marzo aguarda a las 16 selecciones de Europa, entre ellas la histórica Italia, que buscarán quedarse con los últimos boletos para el Mundial 2026.

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: Así se jugarán los partidos por los últimos boletos en Europa

Los 12 subcampeones de los grupos eliminatorios participarán en el repechaje de la UEFA, junto con los cuatro clasificados de la Nations League 2024-25, que no terminaron primero o segundo en sus grupos.

El repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se jugará el 26 y el 31 de marzo, tras el cual Europa ya tendrá a todos sus representantes.

Estas son las 16 selecciones europeas que jugarán el repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026:

Eslovaquia Kosovo Dinamarca Ucrania Turquía Irlanda Polonia Bosnia Italia Gales Albania República Checa Macedonia del Norte Rumania Suecia Irlanda del Norte

¿Cuál es el formato del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026?

El repechaje de la UEFA para conseguir uno de los últimos boletos que quedan para el Mundial 2026, se disputa a un solo partido.

Cada eliminatoria se compone de dos emparejamientos de semifinales entre un equipo cabeza de serie y un equipo no cabeza de serie: el Bombo 1 contra el Bombo 4 y el Bombo 2 contra el Bombo 3.

Los equipos cabezas de serie serán sorteados para jugar la semifinal del repechaje en casa. Dentro de cada ruta, los ganadores de las semifinales avanzan a la final del repechaje.

Las semifinales del repechaje se jugarán el jueves 26 de marzo y las finales el martes 31 de marzo de 2026.

¿Cómo se deciden los bombos del repechaje de la UEFA?

Las 12 selecciones que terminaron segundas de los grupos de clasificación al Mundial 2026, se ordenarán del puesto 1 al 12 según el ranking de la FIFA publicado antes del sorteo del repechaje de la UEFA, que se realizará el jueves 20 de noviembre.

Las cuatro selecciones clasificadas desde la UEFA Nations League 2024/25 se clasificarán del 13 al lugar 16.