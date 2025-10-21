HBO Max anunció nuevos planes de servicio con ajustes de precio.

En menos de año y medio, HBO Max volvió a plantear una subida de precio en la suscripción, por lo que los mexicanos se encuentran en incertidumbre.

HBO Max anunció aumento de precio en sus planes

La plataforma de streaming HBO Max anunció un aumento en sus precios en Estados Unidos; un incremento de entre 18 pesos y 36 pesos, según el plan.

Dicho aumento fue anunciado solo para Estados Unidos, por lo que los planes en México mantendrán su costo.

HBO Max se convierte en Max y este sería su precio en México (Max)

Los nuevos costos de los planes de HBO Max en Estados Unidos serán:

Plan Básico: 190 pesos

Paquete Estándar: 331 pesos

Plan Premiun: 405 pesos

Los nuevos precios de HBO Max entrarán en vigor de inmediato para los nuevos suscriptores.

Mientras que las personas que ya cuentan con suscripción de HBO Max, r ecibirán un correo 30 días antes de que entren en vigor estos nuevos costos.

Precios actualizados de los planes de HBO Max en México

El aumento de precio de HBO Max solo aplicará en Estados Unidos, pues ya hubo un incremento en las suscripciones en México.

Estos son los precios actuales de los planes de HBO Max en México:

Plan Básico con anuncios: 119 pesos

Pla Estándar: 179 pesos

Plan Platino: 239 pesos

También puedes pagar anualmente los planes y estos tienen un costo de:

Plan Básico con anuncios: mil 428 pesos

Plan Estándar anual: 2 mil 148 pesos

Plan Platino anual: 2 mil 868 pesos

HBO Max y otras plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Apple+, han aumentado sus tarifas en los últimos meses.

Los planes básicos incluyen anuncios y, en el caso de Netflix, despareció uno de sus planes con un costo de 169 pesos, el cual aumentó a 249 pesos.