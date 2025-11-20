La fiebre mundialista cada vez se eleva más, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y aún restan invitaciones por entregar, pero estas se darán a través del repechaje internacional.

La suerte está echada, el sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026 ya se llevó a cabo y ya conocemos la ruta que las selecciones seguirán en busca del ansiado boleto a la justa.

Serán dos eventos de repesca, el repechaje europeo y el internacional; este último se disputará en México y tendrá como sede el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron, en Guadalajara.

¿Cómo se jugará el repechaje internacional para el Mundial 2026?

El sorteo de la FIFA ya se llevó a cabo y ya conocemos los cruces para el repechaje internacional y el repechaje europeo que determinarán a los últimos seis clasificados al Mundial 2026.

Repechaje internacional:

Llave 1:

Nueva Caledonia vs Jamaica

Ganador juega contra RD Congo

Llave 2:

Bolivia vs Surinam

Ganador juega contra Irak

Repechaje europeo:

Llave 1:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia

Llave 2:

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Llave 3:

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Llave 4:

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Chequia vs Irlanda

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Repechaje internacional para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cuándo se jugará el repechaje internacional para el Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se jugará del 23 al 31 de marzo en Monterrey y Guadalajara.

En cuanto al repechaje europeo, los partidos de semifinales están programados para el jueves 26 de marzo, mientras que la final se disputará el martes 31 de marzo.

Los equipos clasificados al Mundial 2026

A la espera de conocer al resto de contendientes en el Mundial 2026, estas son las selecciones que ya tomaron un boleto a la esperada justa mundialista.

En el listado destacan clubes como Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, quienes por primera vez jugarán un Mundial.