La fiebre mundialista cada vez se eleva más, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y aún restan invitaciones por entregar, pero estas se darán a través del repechaje internacional.

La suerte está echada, el sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026 ya se llevó a cabo y ya conocemos la ruta que las selecciones seguirán en busca del ansiado boleto a la justa.

Serán dos eventos de repesca, el repechaje europeo y el internacional; este último se disputará en México y tendrá como sede el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron, en Guadalajara.

¿Cómo se jugará el repechaje internacional para el Mundial 2026?

El sorteo de la FIFA ya se llevó a cabo y ya conocemos los cruces para el repechaje internacional y el repechaje europeo que determinarán a los últimos seis clasificados al Mundial 2026.

Repechaje internacional:

Llave 1:

  • Nueva Caledonia vs Jamaica
  • Ganador juega contra RD Congo

Llave 2:

  • Bolivia vs Surinam
  • Ganador juega contra Irak

Repechaje europeo:

Llave 1:

  • Italia vs Irlanda del Norte
  • Gales vs Bosnia

Llave 2:

  • Ucrania vs Suecia
  • Polonia vs Albania

Llave 3:

  • Turquía vs Rumania
  • Eslovaquia vs Kosovo

Llave 4:

  • Dinamarca vs Macedonia del Norte
  • Chequia vs Irlanda
¿Cuándo se jugará el repechaje internacional para el Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se jugará del 23 al 31 de marzo en Monterrey y Guadalajara.

En cuanto al repechaje europeo, los partidos de semifinales están programados para el jueves 26 de marzo, mientras que la final se disputará el martes 31 de marzo.

Los equipos clasificados al Mundial 2026

A la espera de conocer al resto de contendientes en el Mundial 2026, estas son las selecciones que ya tomaron un boleto a la esperada justa mundialista.

En el listado destacan clubes como Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, quienes por primera vez jugarán un Mundial.

  1. Estados Unidos
  2. Canadá
  3. México
  4. Japón
  5. Nueva Zelanda
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Corea del Sur
  9. Jordania (debutante)
  10. Uzbekistán (debutante)
  11. Australia
  12. Ecuador
  13. Brasil
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde (debutante)
  23. Sudáfrica
  24. Catar
  25. Arabia Saudita
  26. Senegal
  27. Costa de Marfil
  28. Inglaterra
  29. Francia
  30. Croacia
  31. Portugal
  32. Noruega
  33. Alemania
  34. Países Bajos
  35. Bélgica
  36. Austria
  37. Suiza
  38. España
  39. Escocia
  40. Panamá
  41. Haití
  42. Curazao (debutante).