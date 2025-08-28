La Champions League 2025-2026 será protagonizada por los equipos más importantes del futbol de Europa; te decimos cuánto dinero ganará el equipo que termine como campeón.

Real Madrid, PSG, FC Barcelona, Liverpool y Manchester City, se perfilan como los grandes candidatos a ganar la Champions League 2028, cita en la que el campeón ganará una fortuna de dinero.

¿Cuánto dinero ganará el campeón de Champions League 2025-26?

La Final de la Champions League es el momento climático del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, y ese sentido, el que más dinero le otorga a su campeón.

El campeón de la Champions League, además del honor de ser considerado el mejor equipo del futbol de Europa, recibe 25 millones de euros por ganar la final.

Sin embargo, esa cantidad es la última tajada que recibirá, ya que podría recibir un total aproximado de 111 millones de euros, por los premios acumulados durante el torneo.

Además, la Champions League distribuye ingresos adicionales por el impacto de los clubes en la competencia, esto en términos de audiencia, historia y repercusión mediática.

Así que, equipos como el Real Madrid podrían ganar más de 200 millones de euros en ingresos totales, si son capaces de ser campeones.

Los premios que reciben los equipos a lo largo de la Champions League

Participar en la Champions League representa para cada uno de los 36 equipos clasificados al torneo, recibir 18.6 millones de euros.

Los premios se acumulan a lo largo de las jornadas de acuerdo al rendimiento de los equipos que participan en la Champions League.

La victoria en la Champions League se paga a 2.1 millones de euros; el empate deja 700 mil euros.

18.6 millones de euros por participar en la Champions League

2.1 millones por victoria

700 mil euros por empate

Los premios por calificar a las finales de la Champions League

Pasar a octavos de final tiene un premio de 11 millones de euros; avanzar a cuartos de final otorga 12.5 millones de euros; entrar a las semifinales de Champions League es premiado con 15 millones de euros.

Disputar la final le da 18.5 millones de euros a los protagonistas, mientras que el campeón de la Champions League gana 25 millones de euros.