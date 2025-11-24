Olympiacos vs Real Madrid se miden en partido de la Jornada 5 de la Champions League; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.
La Jornada 5 de la Champions League termina con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Olympiacos en la Fase de Liga.
Olympiacos vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League
Real Madrid es favorito para sumar los tres puntos en la cancha del Olympiacos, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 en la Jornada 5 de Champions League.
Olympiacos vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League
Olympiacos recibirá al Real Madrid en la Jornada 5 de la Champions League, con esta posible alineación.
Portero
- Konstantinos Tzolakis
Defensas
- Rodinei
- Panagiotis Retsos
- Lorenzo Pirola
- Francisco Ortega
Medios
- Diogo Nascimento
- Santiago Hezze
- Gelson Martins
- Chiquinho
- Daniel Podence
Delantero
- Ayoub el Kaabi
Real Madrid va por la cima de la Champions League, con esta posible alineación ante Olympiacos.
Portero
- Thibaut Courtois
Defensas
- Álvaro Carreras
- Dean Huijsen
- Raúl Asencio
- Federico Valverde
Medios
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
Delanteros
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
Olympiacos vs Real Madrid: Fecha y horario del partido de la Jornada 5 de Champions League
El miércoles 26 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 5 de la Champions League, y entre los partidos programados destaca el Olympiacos vs Real Madrid.
Olympiacos vs Real Madrid chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.
Olympiacos vs Real Madrid:¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?
La señal de Caliente TV transmitirá el partido Olympiacos vs Real Madrid, en la Jornada 5 de la Champions League.
- Partido: Olympiacos vs Real Madrid
- Fase; Jornada 5 de la Fase Liga
- Fecha: Miércoles 26 de moviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Georgios Karaiskakis
- Transmisión: Caliente TV
¿Cómo llegan Real Madrid y Olympiacos a la Jornada 5 de Champions League vs Olympiacos?
El Real Madrid perdió el invicto en la Jornada 4 de la Champions League a manos de Liverpool, por lo que va con ganas de revancha a la cancha del Olympicos.
Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa la posición 7 de la Champions League, tres unidades abajo del líder, el Arsenal.
Olympiacos suma apenas dos puntos en el lugar 31 de la Champions League.