Olympiacos vs Real Madrid se miden en partido de la Jornada 5 de la Champions League; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

La Jornada 5 de la Champions League termina con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Olympiacos en la Fase de Liga.

Olympiacos vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League

Real Madrid es favorito para sumar los tres puntos en la cancha del Olympiacos, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 en la Jornada 5 de Champions League.

Olympiacos vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League

Olympiacos recibirá al Real Madrid en la Jornada 5 de la Champions League, con esta posible alineación.

Portero

Konstantinos Tzolakis

Defensas

Rodinei

Panagiotis Retsos

Lorenzo Pirola

Francisco Ortega

Medios

Diogo Nascimento

Santiago Hezze

Gelson Martins

Chiquinho

Daniel Podence

Delantero

Ayoub el Kaabi

Real Madrid va por la cima de la Champions League, con esta posible alineación ante Olympiacos.

Portero

Thibaut Courtois

Defensas

Álvaro Carreras

Dean Huijsen

Raúl Asencio

Federico Valverde

Medios

Eduardo Camavinga

Arda Güler

Jude Bellingham

Brahim Díaz

Delanteros

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

Olympiacos vs Real Madrid: Fecha y horario del partido de la Jornada 5 de Champions League

El miércoles 26 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 5 de la Champions League, y entre los partidos programados destaca el Olympiacos vs Real Madrid.

Olympiacos vs Real Madrid chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Olympiacos vs Real Madrid:¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido Olympiacos vs Real Madrid, en la Jornada 5 de la Champions League.

Partido: Olympiacos vs Real Madrid

Fase; Jornada 5 de la Fase Liga

Fecha: Miércoles 26 de moviembr e de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llegan Real Madrid y Olympiacos a la Jornada 5 de Champions League vs Olympiacos?

El Real Madrid perdió el invicto en la Jornada 4 de la Champions League a manos de Liverpool, por lo que va con ganas de revancha a la cancha del Olympicos.

Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa la posición 7 de la Champions League, tres unidades abajo del líder, el Arsenal.

Olympiacos suma apenas dos puntos en el lugar 31 de la Champions League.



