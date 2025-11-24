Olympiacos vs Real Madrid se miden en partido de la Jornada 5 de la Champions League; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

La Jornada 5 de la Champions League termina con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Olympiacos en la Fase de Liga.

Olympiacos vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League

Real Madrid es favorito para sumar los tres puntos en la cancha del Olympiacos, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 en la Jornada 5 de Champions League.

Olympiacos vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League

Olympiacos recibirá al Real Madrid en la Jornada 5 de la Champions League, con esta posible alineación.

Portero

  • Konstantinos Tzolakis

Defensas

  • Rodinei
  • Panagiotis Retsos
  • Lorenzo Pirola
  • Francisco Ortega

Medios

  • Diogo Nascimento
  • Santiago Hezze
  • Gelson Martins
  • Chiquinho
  • Daniel Podence

Delantero

  • Ayoub el Kaabi

Real Madrid va por la cima de la Champions League, con esta posible alineación ante Olympiacos.

Portero

  • Thibaut Courtois

Defensas

  • Álvaro Carreras
  • Dean Huijsen
  • Raúl Asencio
  • Federico Valverde

Medios

  • Eduardo Camavinga
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Brahim Díaz

Delanteros

  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé

Olympiacos vs Real Madrid: Fecha y horario del partido de la Jornada 5 de Champions League

El miércoles 26 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 5 de la Champions League, y entre los partidos programados destaca el Olympiacos vs Real Madrid.

Olympiacos vs Real Madrid chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Olympiacos vs Real Madrid:¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido Olympiacos vs Real Madrid, en la Jornada 5 de la Champions League.

  • Partido: Olympiacos vs Real Madrid
  • Fase; Jornada 5 de la Fase Liga
  • Fecha: Miércoles 26 de moviembre de 2025
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Georgios Karaiskakis
  • Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llegan Real Madrid y Olympiacos a la Jornada 5 de Champions League vs Olympiacos?

El Real Madrid perdió el invicto en la Jornada 4 de la Champions League a manos de Liverpool, por lo que va con ganas de revancha a la cancha del Olympicos.

Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa la posición 7 de la Champions League, tres unidades abajo del líder, el Arsenal.

Olympiacos suma apenas dos puntos en el lugar 31 de la Champions League.