El FC Barcelona busca ser protagonista en la Champions League 2026, y tras el sorteo de la Fase de Liga, te decimos uno a uno los los rivales del equipo culé en esa etapa.

Después de quedarse corto en la Champions League 2025, el FC Barcelona está obligado a pelear por el campeonato en el torneo que está por iniciar.

Uno a uno los rivales del FC Barcelona en la Fase de Liga de la Champions League 2026

La Fase de Liga de la Champions League 2026 está por iniciar, y después de realizarse el sorteo de la Fase de Liga, el FC Barcelona ya sabe quiénes serán sus rivales en esa etapa.

Grandes equipos del futbol de Europa le aguardan como rivales al FC Barcelona en la Fase de Liga de la Champions League 2026, entre ellos el actual monarca, el PSG.

Estos son los 8 rivales del FC Barcelona en la Fase de Liga de la Champions League 2025:

PSG Chelsea Eintracht Frankfurt Brujas Olympiacos Slavia Praga FC Copenhague Newcastle

🚨 Estos son nuestros ocho oponentes en la fase liga de la Champions#ucldraw pic.twitter.com/Km2nWkhvNC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2025

El FC Barcelona enfrentará al equipo del mexicano Rodrigo Huescas

Uno de los rivales del FC Barcelona en la Fase de Liga de la Champions League 2026, será el FC Copenhague, equipo en el que juega el mexicano Rodrigo Huescas.

¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los 36 equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League 2026 iniciarán su participación en el mes de septiembre

Estas son las fechas de las 8 jornadas de la Fase de Liga de la Champions League 2026, en la que el FC Barcelona es uno de los equipos a seguir.

Jornada 1 | 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2 | 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3 | 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4 | 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5 | 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6 | 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7 | 20/21 de enero de 2026

Jornada 8 | 28 de enero de 2026

¿Cómo se definen a los equipos que avanzan en la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los ocho mejores equipos de la Fase de Liga se clasificarán directamente para los octavos de final de la Champions League 2026.

Los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto lugar, competirán en una eliminatoria de playoff para avanzar a la fase eliminatoria.