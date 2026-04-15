Telcel y Google México lanzaron Telcel Historias, un concurso que busca fusionar la creatividad humana con las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial.

La iniciativa invita a creadores de contenido a producir videos de hasta dos minutos utilizando Google Gemini y otros modelos de IA, bajo temáticas como impacto social, conexión humana, realidad reimaginada y visión del futuro.

La convocatoria estará abierta del 15 de abril al 15 de mayo de 2026, con una gran final el 28 de mayo en la que se premiará al ganador con 200 mil pesos.

Telcel Historias, creatividad impulsada por Google Gemini

El concurso Telcel Historias invita a los creadores de contenido a producir videos con una duración de entre 30 segundos y 2 minutos.

Para ello, es requisito indispensable utilizar el ecosistema de herramientas de Google, específicamente Google Gemini, junto con modelos de creación y edición de imagen y video como BO3, Flow y Nano Banana.

Según Kevin Brito, product marketing manager de Android, el objetivo es que México cuente su visión e inspire a otros a través de sus propias ideas.

Telcel y Google buscan creadores: lanzan concurso de video con IA (Elizabeth Flores)

Temáticas y participación

Para inspirar a los participantes, el concurso Telcel Historias propone cuatro ejes temáticos:

Impacto con propósito: Soluciones creativas a problemas sociales con mensajes positivos. Humanos conectados: Cómo la tecnología nos une y nos acerca a nuestro entorno. Realidad reimaginada: Transformar lugares cotidianos en mundos increíbles mediante IA. Imaginando el mañana: Una visión de cómo será el futuro a partir de los avances tecnológicos actuales.

La convocatoria está abierta desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo.

Los interesados deben registrarse en el portal telcelhistorias.com, ser mayores de edad y contar con una línea Telcel activa.

Como incentivo adicional, los planes Telcel Libre y Ultra ya incluyen tres meses del servicio Google One AI Premium para facilitar el acceso a Gemini, BO3, Flow y Nano Banana.

Telcel y Google buscan creadores: lanzan concurso de video con IA (Elizabeth Flores)

Evaluación y premios de Telcel Historias

El criterio de evaluación más importante será la creatividad y la narrativa, por encima del simple despliegue técnico.

Las piezas pasarán por un filtro inicial para descartar plagios antes de ser evaluadas por un jurado de expertos en animación, cine y publicidad.

La gran final se llevará a cabo de manera presencial el 28 de mayo, donde cinco finalistas presentarán sus obras.

El ganador absoluto recibirá un premio de 200,000 pesos, mientras que los finalistas obtendrán dispositivos y sorpresas de patrocinadores como Motorola, Xiaomi, Pixel y Vivo.

Además, se contempla la posibilidad de colaboraciones creativas futuras entre los creadores y las marcas participantes del concurso Telcel Historias.