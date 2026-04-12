Atlético de Madrid vs FC Barcelona definen al primer semifinalista de la Champions League. Pronóstico: empate 2-2 y los colchoneros avanzan a semifinales.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico de la vuelta de cuartos de la Champions League

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona es empate a dos goles que le daría el pase a los colchoneros con global de 4-2.

Quedar fuera de la Champions será el primer fracaso del equipo de Hansi Flick en el 2026.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 FC Barcelona (Global 4-2)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona que se jugará el 14 de abril en el Metropolitano.

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Koke, Álex Baena, Simeone, Griezmann y Lookman

Delantero: Julián Álvarez

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Martín, Araujo y Eric García

Mediocampistas: Casadó, Bernal y Olmo

Delanteros: Rashford, Torres y Yamal

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid vs FC Barcelona vs Newcastle, es el martes 14 de abril a las 13 horas.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona vs Newcastle

Fecha: Martes 14 de abril

Fase: Partido de vuelta de los cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Newcastle recibió al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Newcastle empató 1-1 con el FC Barcelona en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los ingleses y blaugranas deberán ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.

¿Qué necesitan FC Barcelona y Atlético de Madrid para avanzar en la Champions League 2026?

Después del partido de ida de cuartos de final de la Champions League, con triunfo del Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona, esto necesitan ambos equipos para ir a semifinales.

FC Barcelona necesita ganar al menos por dos goles de diferencia para forzar los tiempos extras; mientras que al Atlético de Madrid le basta con mantener la ventaja global para clasificar.