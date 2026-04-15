Ramsey Khalid Ismael, conocido en redes sociales como Johnny Somali, fue sentenciado a seis meses de prisión en Corea del Sur, tras ser declarado culpable de vandalismo y desprecio por la cultura local.

La Fiscalía de Corea del Sur había solicitado tres años de cárcel, pero la Corte del Distrito Oeste resolvió imponer una pena menor, ordenando su detención inmediata el 15 de abril de 2026 por “riesgo de fuga”.

El youtuber estadounidense enfrenta además acusaciones de acoso, obstrucción de actividades comerciales y difusión de contenido sexual falsificado.

¿De qué se la acusa a Johnny Somali?

La vida de Johnny Somali se complicó a partir de octubre de 2024, fecha en la que besó y le bailó eróticamente a una estatua que rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual del ejército japonés, durante laSegunda Guerra Mundial.

Johnny Somali transmitió el momento en vivo con la intención de generar ingresos y sumar seguidores en Youtube.

Johnny Somali ofende a Corea del Sur (Captura de pantalla YouTube)

En aquel momento al creador de contenido se le hizo fácil y le pareció divertido; no obstante, esto le trajo problemas por lo que tuvo que disculparse a la par que admitió desconocer la importancia del monumento.

Pero esto no reparó la imagen del youtuber, quien enfrenta acusaciones de acoso por parte de empleados y visitantes de un parque de diversiones.

Tras investigaciones, Ramsey quedó expuesto.

En el pasado alteró el funcionamiento de una tienda departamental al poner la música a todo volumen mientras volcaba fideo sobre una mesa.

La escena se repitió en un autobús y en el metro.

Empeorando su situación, difundió videos sexuales falsificados sin consentimiento.

Por tales acciones, el youtuber enfrenta distintos cargos: