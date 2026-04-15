Tal parece que la historia de André-Pierre Gignac con Tigres estaría por llegar a su fin pues, de acuerdo con información de Willie González, el delantero no renovaría su contrato.

Luego de casi 11 años desde su llegada a la Liga MX y conseguir múltiples campeonatos con Tigres, André-Pierre Gignac podría salir del equipo regio.

En los últimos torneos, Gignac ha tenido diversas lesiones que le han impedido tener actividad regular con los felinos, lo que pudo influir en su decisión de no renovar.

"Estoy en posición de confirmarles a toda la fanaticada de Tigres que Gignac NO RENOVARÁ contrato con Tigres. La directiva está analizando cómo y cuándo lo anunciarán"



🎙: @WillieGzz pic.twitter.com/9XVwwqj2PR — RG La Deportiva (@rg690) April 15, 2026

André-Pierre Gignac no renovaría su contrato con Tigres

Según la información difundida por Willie González, André-Pierre Gignac estaría viviendo su último torneo como jugador de Tigres.

De acuerdo con la misma fuente, la directiva de Tigres está analizando cómo y cuándo darán el anuncio oficial de que André-Pierre Gignac no continuará en el equipo.

De esta manera, el último partido de Gignac con el equipo felino depende de qué tan lejos lleguen tanto en el Clausura 2026 de la Liga MX y como en la Concachampions.

El palmarés de André-Pierre Gignac con Tigres

La historia de Tigres vivió un antes y después tras la llegada de André-Pierre Gignac el 18 de junio de 2015.

Con el arribo del futbolistas francés, Tigres comenzó a llenar sus vitrinas con varios trofeos que los convirtieron en uno de los equipos con más títulos conseguidos en los últimos años.

Es por ello que los aficionados regios consideran a Gignac toda una leyenda dentro de la institución.