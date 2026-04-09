México vs Islas Vírgenes se enfrentarán en la Fecha FIFA femenil el viernes 10 de abril en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas. Transmisión en Canal de YouTube de la Concacaf a las 19 horas.

Partido: México vs Islas Vírgenes

Fase: Eliminatorias de la Concacaf W

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Vega, Zacatecas

Transmisión: Canal de YouTube de la Concacaf

México vs Islas Vírgenes: A qué hora ver las eliminatorias de la Concacaf W

La transmisión del partido México vs Islas Vírgenes será a través del Canal de YouTube de la Concacaf a las 19 horas.

Partido: México vs Islas Vírgenes

Fase: Eliminatorias de la Concacaf W

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Vega, Zacatecas

Transmisión: Canal de YouTube de la Concacaf

Selección Mexicana Femenil (Pablo Gonzalez / MEXSPORT)

¿Cómo llega México Femenil al partido ante Islas Vírgenes?

La Selección Nacional de México Femenil dirigida por Pedro López recibirá en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas a Islas Vírgenes, partido correspondiente a las clasificatorias de Concacaf W.

La selección femenil llega en el segundo lugar de su grupo eliminatorio con seis puntos, abajo de Puerto Rico.

Cabe recordar que solo el líder de cada grupo avanzará al Concacaf W Championship 2026.