La aventura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 finalizó en cuartos de final luego de la dolorosa derrota ante Argentina por marcador de 0-2. El revés tricolor fue motivo de lamentos en territorio nacional y burlas desde el país sudamericano, pues la prensa lanzó una patética publicación.

Tan pronto se consumó la eliminación de México en el Mundial Sub-20, la prensa argentina se burló del resultado.

Con un toque de ironía, la prensa argentina aprovechó una postal del encuentro para burlarse de México y asegurar que los dejaron “callados” luego de eliminarlos de la Copa del Mundo.

La burla de la prensa argentina a México tras la eliminación en el Mundial Sub-20

La prensa argentina aprovechó el revés de México ante la Albiceleste en el Mundial Sub-20 para burlarse de la escuadra tricolor y asegurar que los dejaron “callados”.

Fue el popular sitio deportivo TyC Sports, quien publicó una imagen de Diego Placente, director técnico de Argentina Sub-20, quien, literalmente, mandó a callar a los mexicanos durante el partido, y agregó un emoji para burlarse.

La burla contra México desde Argentina. (X de TyC Sports)

Jugadores de Argentina se burlaron de México tras eliminarlos en el Mundial Sub-20

Las burlas hacía México continuaron por parte de Argentina, pero esta vez fueron los jugadores de la Albiceleste, pues salieron de los vestidores con la canción del Chavo del 8, en tono de burla.

Recordemos que el Chavo del 8 es una caricatura mexicana que trascendió fronteras al alcanzar un gran éxito en Sudamérica.

LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 SE FUE ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO. 😅🇦🇷pic.twitter.com/128fMuS8VU — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025

¿Cómo quedó el México vs Argentina Sub-20?

La Selección Mexicana perdió 0-2 ante Argentina en la ronda de cuartos de final del Mundial Sub-20. Maher Carrizo al 9’ y Mateo Silvetti al minuto 56, fueron los encargados de escribir la victoria albiceleste en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

México terminó el partido con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

La Selección Argentina continuará su camino en el Mundial Sub-20 ante Colombia en la ronda de semifinales.

El domingo 12 de octubre se definirán los otros semifinalistas, Estados Unidos se medirá a Marruecos, mientras que Noruega y Francia disputarán el otro boleto a la antesala de la final.