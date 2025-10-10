Luego de haber superado la fase de octavos de final, la Selección de Argentina y la de México se medirán en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en un partido en el que las miradas de todo el planeta estarán sobre Gilberto Mora.

Y es que, a pesar de tener poco menos de 17 años de edad, Gilberto Mora está siendo una de las sensaciones del Mundial Sub-20 y es uno de los jugadores con más goles producidos, algo que intentará continuar ante la Selección de Argentina.

A pesar del gran papel que está teniendo la joya mexicana en la Copa del Mundo, en la Albiceleste parecen no tenerlo en el radar y prueba de ello fue la reciente declaración de una de sus figuras.

Mundial Sub-20: Jugador de la Selección de Argentina asegura no saber quién es Gilberto Mora

Luego de que la Selección de Argentina goleó 4-0 a la de Nigeria para avanzar a los cuartos de final, Bolavip entrevistó a Maher Carrizo y le preguntó sobre su siguiente rival (México) y su figura (Gilberto Mora).

Sin embargo, el futbolista de la Selección de Argentina mencionó que habían visto muy poco del partido del Tri contra Chile ya que estaban enfocados en su encuentro de octavos de final contra Nigeria.

¿QUÉ LES PARECE? 👀



La figura de Argentina 🇦🇷, Maher Carrizo, asegura que no le han prestado atención a México 🇲🇽 y tampoco a Gil Mora, están enfocados en su trabajo. pic.twitter.com/npTKQccro3 — Bolavip México (@BolavipMex) October 9, 2025

“La verdad no prestamos atención como te digo, nos enfocamos en nosotros así que nada, ahora va a quedar este día para disfrutarlo y mañana a pensar en eso…”, declaró cuando le preguntaron por Gilberto Mora.

Selección de Argentina no contará con su referente para el partido contra México

En el partido en el que la Selección de Argentina le pasó por encima a la de Nigeria, Álvaro Montoro, mediocampista de solamente 18 años que juega para el Botafogo, salió entre lágrimas de la cancha.

Después del encuentro, la Selección de Argentina dio a conocer a través de sus redes sociales que Álvaro Montoro sufrió una fractura de la clavícula derecha, por lo que se perderá el resto del Mundial Sub-20.

Por otro lado, la Selección de México podría contar con equipo completo para el partido contra la Albiceleste, pues Mateo Levy ya recibió el alta médica luego de la conmoción cerebral que sufrió contra Marruecos.