Ecuador vs Curazao se enfrentan en actividad del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 20 de junio a las 18 horas.

  • Partido: Ecuador vs Curazao
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Kansas City
  • Transmisión: ViX

Ecuador vs Curazao: Horario para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026, programado para iniciar a las 18 horas.

Ecuador vs Curazao: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs Curazao podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Ecuador vs Curazao
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Kansas City
  • Transmisión: ViX
Chino Huerta, delantero de la Selección Mexicana.
La Selección de Ecuador busca trascender en el Mundial 2026 (Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo quedaron Ecuador y Curazao en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Ecuador y Curazao comparten el Grupo E del Mundial 2026 con Alemania y Costa de Marfil.

Ecuador debutó en el torneo ante la selección de Costa de Marfil, mientras que Alemania fue el primer rival de Curazao en la competencia, ambos partidos se jugaron el domingo 14 de junio.