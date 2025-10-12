Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN, arremetió contra Javier Aguirre durante la transmisión del partido entre México y Colombia al acusarlo de evitar medirse contra rivales de élite para que su equipo no quedé exhibido.
Esta noche México fue humillado por Colombia al caer 4-0 en el AT&T Stadium de Dallas, por lo que en plena transmisión del encuentro Andrés Vaca no se guardó nada e hizo una fuerte revelación sobre Javier Aguirre.
Y es que, a pesar de que el Tri debe de ponerse a punto para disputar el Mundial 2026, el Vasco Aguirre estaría evitando enfrentarse a potencias para que su equipo no sea exhibido y tengan un bajón anímico.
Andrés Vaca revienta a Javier Aguirre por supuestamente evitar medirse a selecciones de élite
En medio de la goleada que Colombia le propinó a México, Andrés Vaca reveló en la transmisión que supuestamente Javier Aguirre no quiere enfrentarse a otras selecciones del más alto nivel.
Esto, según Andrés Vaca, debido a que Javier Aguirre no querría que la Selección Mexicana sea exhibida de cara al Mundial 2026, pues considera que más que ayudarle a mejorar el rendimiento del equipo, afectaría en el tema anímico.
Sin embargo, esta noche México fue humillado contra Colombia al caer por goleada en un partido que dominó de principio a fin el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y comandado por James Rodríguez y Luis Díaz
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana? Se viene otra prueba de fuego para Javier Aguirre
Luego de la dolorosa derrota sufrida ante Colombia, el equipo dirigido por Javier Aguirre deberá de mostrar una mejor cara el martes 14 de octubre, cuando reciban a Ecuador en el Estadio Akron de Jalisco.
Sin embargo, la selección de Ecuador no será una prueba sencilla para el combinado de México, pues quedaron en el segundo lugar de las Clasificatorias de Conmebol, solamente por detrás de Argentina.