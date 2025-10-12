La Selección Mexicana enfrenta su primer partido de esta Fecha FIFA de octubre, es contra Colombia en el Estadio de los Vaqueros, AT&T Stadium, y aquí puede seguir las acciones en vivo.

Sin duda, Colombia es uno de los mejores equipos del mundo, por lo que será un gran reto para la Selección Mexicana y Javier Aguirre, a poco más de 200 días del Mundial 2026.

Los Cafeteros terminaron en tercer lugar en las Eliminatorias Sudamericanas mostrando un buen futbol y ya están en la Copa del Mundo. Además, tiene jugadores en equipos de la élite europea como Luis Díaz.

México vs Colombia: Posibles alineaciones

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Alexis Vega

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Ángulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz