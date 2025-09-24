El Mundial Sub-20 Chile 2025 inicia el sábado 27 de septiembre y estamos a tiempo de compartirte qué selecciones lo disputarán, el calendario, formato y jugadores a seguir.

La Selección Mexicana será una de las 24 que arrancarán el Mundial Sub-20 Chile 2025, torneo en el que tiene buenas posibilidades de llegar lejos si es capaz de avanzar en el Grupo C.

Mundial Sub-20 Chile 2025: Selecciones que disputarán el torneo

Serán 24 las selecciones que disputarán el Mundial Sub-20 Chile 2025, divididos en seis grupos de 4 combinados cada uno.

Estos son los grupos del Mundia Sub-20 Chile 2025:

Grupo A

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

Grupo B

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

Grupo C

Brasil

México

España

Marruecos

Grupo D

Italia

Argentina

Australia

Cuba

Grupo E

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Sudáfrica

Grupo F

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria

Mundial Sub-20 Chile 2025: Calendario y formato de competencia del torneo

El Mundial Sub-20 Chile 2025 se jugará del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre del 2025.

El formato de competencia en el Mundial Sub-20 Chile 2025 indica que los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a los octavos de final.

Los cuatro mejores terceros equipos clasificados también avanzarán a octavos de final del Mundial Sub-20, y ell torneo se jugará en formato eliminatorio a partir de esa fase.

Fase de grupos: Sábado 27 de septiembre al domingo 5 de octubre

Octavos de final: Martes 7 al jueves 9 de octubre

Cuartos de final: Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Semifinales: Miércoles 15 de octubre

Tercer y cuarto puesto: Sábado 18 de octubre

Final: Domingo 19 de octubre

Las ciudades chilenas que serán sede del Mundial Sub 20 son Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

Los partidos se disputarán en el Estadio Nacional de Santiago, el Estadio El Teniente de Rancagua, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Estadio Fiscal de Talca.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Jugadores a seguir en el torneo

El Mundial Sub suele catapultar las carreras de los futbolistas que lo disputan, y en Chile 2025, estos son los jugadores a seguir.

Argentina, una de las selecciones favoritas para ganar el campeonato, cuenta con Julio Soler, quien juega en el Bournemouth de la Premier League, además de Milton Delgado, mediocampista de Boca Juniors.

Pedrinho, futbolista del Zenit, y Deivid Washington, firmado por Chelsea, son las estrellas de Brasil en busca de título del Mundial Sub 29 Chile 2025.

España tendrá all delantero Iker Bravo, jugador del Udinese italiano; mientras que Francia presume a Elyaz Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane.

La Selección Mexicana ofrece el gran talento de Gilberto Mora, figura de los Xolos de Tijuana; además de Elías Montiel, aportación del Pachuca, ambos de la Liga MX.

Todos los campeones en la historia del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 Chile Sub 2025 será la edición 24 del torneo, que ha sido ganado por 12 países, y el campeón más reciente es Uruguay, que conquistó el título en el 2023.

A continuación te compartimos la lista de todos los países que han sido campeones del Mundial Sub 20: