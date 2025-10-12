Alexei Domínguez, habilidoso atacante de 20 años de edad formado en Pachuca, tuvo que salir de cambio del juego entre México y Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 por haber sufrido una lesión.

En los primeros minutos del partido ante Argentina, Alexei Domínguez cayó tras ser empujado por un futbolista de Argentina y, aunque se pensaba que su lesión no era de gravedad, parece ser que sí lo es.

Además, debido a la lesión del canterano de Pachuca, la Selección Mexicana se quedó con un hombre menos por unos minutos y fue en ese lapso que la Albiceleste aprovechó para adelantarse en el marcador.

Revelan gravedad de la lesión de Alexei Domínguez tras salir entre lágrimas del México vs Argentina

Aunque en un principio la lesión de Alexei Domínguez no parecía de gravedad, el hecho de que el canterano de Pachuca saliera del México vs Argentina llorando y en camilla no fue una buena señal.

De acuerdo con información compartida por el periodista Raúl Pérez en la transmisión del partido en TUDN, Alexei Domínguez sufrió un esguince en el tobillo, pero no dio a conocer de qué grado.

Alexei Dominguez cayó con todo su peso sobre su propio tobillo derecho...



No luce nada bien el panorama para el jugador de los @Tuzos...



🇲🇽🔍🇦🇷 pic.twitter.com/JHWZWooz0P — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) October 12, 2025

Sin embargo, posteriormente el estratega del Tri reveló que la lesión que sufrió el canterano del Pachuca podría ser aún peor e incluso estaría alejado de las canchas por un periodo prolongado.

Eduardo Arce revela que lesión de Alexei Domínguez podría ser una fractura

En la conferencia de prensa post partido, Eduardo Arce habló sobre la lesión que sufrió Alexei Domínguez y no ocultó su molestia con el cuerpo arbitral, pues habló de una posible fractura y del hecho que segundos después cayó el gol de Argentina.

“Yo platicaba con el cuarto por la acción que no marca ni siquiera falta, cuando marcó absolutamente todo y viene una falta, una posible fractura y le digo que es una pelota que pesa en el juego…”, mencionó el estratega de la Selección Mexicana.

Sin embargo, aún no se tiene un reporte oficial por parte de la selección de México ni por parte del Pachuca, por lo que habrá esperar para conocer exactamente el problema físico de Alexei Domínguez y el tiempo que estaría alejado de las canchas.