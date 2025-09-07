Mauricio Pochettino no la está pasando nada bien con Estados Unidos, recién sumó otra derrota contra Corea del Sur, que si bien fue amistoso, sigue con el mal paso.

Este sábado 6 de septiembre, Estados Unidos se enfrentó a Corea del Sur en un amistoso en su preparación para el Mundial 2026. Pero como están las cosas, ya no se sabe si Mauricio Pochettino llegue la justa.

Recordemos que hace unos meses, el conjunto de las Barras y las Estrellas perdió la Copa Oro a manos de la Selección Mexicana. Aunque se debe decir que no fue con los mejores jugadores.

Hay una crisis clara en el equipo, a pesar de contar con muchas estrellas, han pasado 6 entrenadores desde que terminó Qatar 2022. Ninguno de ellos ha dado con la tecla, y por eso trajeron al argentino con experiencia en la élite europea.

Pochettino está contra las cuerdas tras derrota de Estados Unidos vs Corea del Sur; los Dt’s que le pueden sustituir

Como vimos, Estados Unidos perdió contra Corea del Sur 2 a 0. Son Heung Min y Lee Dong fueron los anotadores. Aunque fue el mal rendimiento lo más preocupante para Pochettino, pues ahora sí jugó con sus estrellas.

Es por eso que vamos a repasar los entrenadores que podrían llegar a Estados Unidos para sustituir a Pochettino. Hay muchos nombres interesantes, y con mucha experiencia en la élite.

Estos son los DTs:

Gareth Southgate: El entrenador dejó Inglaterra, aunque no lo hizo mal, pero perdió 2 finales de Eurocopa.

El entrenador dejó Inglaterra, aunque no lo hizo mal, pero perdió 2 finales de Eurocopa. Joachim Low: Histórico de Alemania, ya sabe lo que es ser campeón del mundo.

Histórico de Alemania, ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Xavi Hernández: Si bien no salió de la mejor forma del Barcelona, demostró que tiene madera para ser un gran entrenador.

Xavi Hernández, DT español. (David Leah / Mexsport)

Los números de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

Mauricio Pochettino ya lleva un año con Estados Unidos, ha participado en 2 competiciones oficiales: Nations League y Copa Oro y no ha logrado ganar ninguna.

Estos son los números de Mauricio Pochettino. En 17 partidos, ganó 10 y perdió 7. Si bien tiene saldo a favor, son los partidos importantes donde ha quedado a deber.