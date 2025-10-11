Hoy sábado 11 de octubre se lleva a cabo el duelo México vs Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.
Otro episodio en la rivalidad México vs Argentina, ahora en un Mundial Sub-20, donde el favorito sigue siendo la Albiceleste ante una gran generación de jóvenes futbolistas mexicanos.
México viene de derrotar sin problemas a la Selección de Chile, mientras que Argentina hizo lo propio ante Nigeria; hoy se miden por un boleto a las semifinales.
México vs Argentina: Listas las alineaciones del encuentro
Eduardo Arce le mueve al once que enfrentó a Chile en los cuartos de final, pero mantiene a Gilberto Mora, Elías Montiel, Obed vargas e Iker Fimbres en la mediacancha para el México vs Argentina.
Alineación de México:
- Emmanuel Ochoa
- Pachuca, Ochoa y Villar
- Alexei Domínguez, Elías Montiel, Obed Vargas, César Garza e Iker Fimbres
- Tahiel Jiménez y Gilberto Mora
Alineación de Argentina:
- Barbi
- Gorosito, Pierani, Ramírez y Soler
- Acuña, Delgado y Carrizo
- Pérez, Prestianni y Sarco
México vs Argentina: A qué hora y canal para ver el partido en vivo
El partido México vs Argentina, de cuartos de final del Mundial Sub-20, está programado para iniciar en punto de las 17:00 horas.
El encuentro se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de TUDN, ViX y Canal 5 en televisión abierta.
- Partido: México vs Argentina
- Fase: Cuartos de final Mundial Sub-20
- Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5