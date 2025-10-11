Hoy sábado 11 de octubre se lleva a cabo el duelo México vs Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

Otro episodio en la rivalidad México vs Argentina, ahora en un Mundial Sub-20, donde el favorito sigue siendo la Albiceleste ante una gran generación de jóvenes futbolistas mexicanos.

México viene de derrotar sin problemas a la Selección de Chile, mientras que Argentina hizo lo propio ante Nigeria; hoy se miden por un boleto a las semifinales.

México vs Argentina: Listas las alineaciones del encuentro

Eduardo Arce le mueve al once que enfrentó a Chile en los cuartos de final, pero mantiene a Gilberto Mora, Elías Montiel, Obed vargas e Iker Fimbres en la mediacancha para el México vs Argentina.

Alineación de México:

Emmanuel Ochoa

Pachuca, Ochoa y Villar

Alexei Domínguez, Elías Montiel, Obed Vargas, César Garza e Iker Fimbres

Tahiel Jiménez y Gilberto Mora

Alineación de Argentina:

Barbi

Gorosito, Pierani, Ramírez y Soler

Acuña, Delgado y Carrizo

Pérez, Prestianni y Sarco

México vs Argentina: A qué hora y canal para ver el partido en vivo

El partido México vs Argentina, de cuartos de final del Mundial Sub-20, está programado para iniciar en punto de las 17:00 horas.

El encuentro se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de TUDN, ViX y Canal 5 en televisión abierta.