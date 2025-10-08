México derrotó 4-0 a Chile, la selección anfitriona del Mundial Sub-20, en partido correspondiente a los octavos de final del torneo y en el que uno de los anotadores fue Tahiel Jiménez, futbolista de Santos Laguna.

Tahiel Jiménez, quien es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, leyenda de Veracruz y Jaguares abrió el camino de la Selección Mexicana en la goleada ante La Roja para así avanzar a cuartos de final del torneo.

El juvenil de Santos Laguna es sin duda una de las grandes proyecciones del futbol mexicano y hoy con su actuación en el Mundial queda confirmado la razón por la que el año pasado levantó el interés del Royal Antwerp de Bélgica.

¿Quién es Tahiel Jiménez? El hijo de una leyenda de Veracruz y Jaguares hoy brilla con México en el Mundial Sub-20

Tahiel Jiménez es un futbolista mexicano que se desempeña como delantero y actualmente pertenece a Santos Laguna de la Liga MX, el juvenil marcó el primer atento de la victoria Tricolor ante Chile en el Mundial Sub-20

Es hijo del futbolista argentino Walter Jiménez quien arribó al futbol mexicano en el año de 2003 y permaneció en el país hasta 2014 en donde se retiró tras vestir las camisetas de América, Jaguares, Santos, Puebla, Irapuato y Correcaminos.

¿Qué edad tiene Tahiel Jiménez?

Tahiel nació el 22 de enero de 2006 por lo que actualmente tiene 19 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Tahiel Jiménez?

Tahiel nació en enero por lo tanto su signo zodiacal es Acuario.

¿Quién es la pareja de Tahiel Jiménez?

No hay información pública sobre quién es la pareja del futbolista mexicano Tahiel Jiménez.

¿Tiene hijos Tahiel Jiménez?

No hay información pública sobre si el futbolista mexicano Tahiel Jiménez tiene hijos.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el gol de TAY con el que ya lo ganamos... ¡GOLAZO!😤💥



Y por aquí les dejo un DATAZO:



Tahiel Jiménez es el noveno mexicano que anota en Mundial Sub-17 y en Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones💚🤍❤️pic.twitter.com/afbYtxkVi3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

¿Cuándo debutó Tahiel Jiménez?

Tahiel Jiménez debutó en primera división en abril de 2024, en un partido de Santos Laguna ante Necaxa por la jornada 15 del Clausura 2024. Nacho Ambriz mandó al campo al juvenil al minuto 75 cuando buscaban la remontada en el Estadio Victoria.

¿En qué equipos ha jugado Tahiel Jiménez?

Aunque Tahiel Jiménez actualmente es jugador de Santos y fue el equipo que le dio la oportunidad de debutar en primera división, el juvenil inició su carrera en las fuerzas básicas del Querétaro.

Tahiel Jiménez dedicó su gol en el Mundial Sub-20 a Mateo Levy

Tahiel Jiménez inició la goleada de México a Chile en el Mundial Sub-20 con el que consiguieron el boleto a cuartos de final, pero lo más emotivo fue que el jugador de Santos Laguna le dedicó su gol a Mateo Levy.

#Sub20 | Este gol es para ti, Levy 🫶



Te lo manda Tahiel. ⚽️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/bD0h3BYbjb — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

Mateo Levy, canterano de Cruz Azul, salió de cambio al minuto 30 en el partido ante Marruecos tras perder el conocimiento en pleno partido ya que después la Selección confirmara que presentó una conmoción cerebral.

En una entrevista, Tahiel reveló que si anotaba gol ante Chile se lo dedicaría a su compañero y así fue, tras el festejo por su gol levantó el jersey con el dorsal de Levy, mostrando la unión en el equipo.