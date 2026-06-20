Una vivienda colapsó la madrugada de este sábado 20 de junio en la colonia Roma, en Ciudad de México, dejando como saldo una persona fallecida y otra rescatada con vida tras varias horas de labores de emergencia.

El derrumbe ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Chilpancingo y Tlaxcala, en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX, a donde acudieron bomberos, elementos de Protección Civil y de seguridad

Derrumbe de vivienda en la Roma deja un muerto y una persona rescatada

Durante las primeras horas de este sábado, se reportó el colapso de una vivienda en la Roma. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a una mujer adulta mayor, presuntamente de 63 años de edad.

Colapsa vivienda en la Roma: una persona muere y otra es rescatada (Captura de pantalla)

La mujer fue atendida por paramédicos y trasladada al Hospital Balbuena para recibir valoración médica. Se continuó la búsqueda de una segunda persona, que sería el hijo de la adulta mayor.

Tras horas de trabajo en el sitio, Juan Manuel Pérez, jefe del Cuerpo de Bomberos CDMX, informó que fue localizado el cuerpo sin vida de la persona que permanecía desaparecida bajo los escombros.

El cuerpo fue recuperado al canino de la célula de búsqueda y rescate y tras su extracción fue puesto a disposición de los Servicios Periciales de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Colapsa vivienda en la Roma: una persona muere y otra es rescatada (Captura de pantalla)

Alessandra Rojo de la Vega acude a la Roma tras colapso de vivienda este sábado

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió este sábado a la Roma para supervisar las labores de emergencia tras el colapso de una vivienda ubicada en la zona.

A través de sus redes sociales, informó que personal de Protección Civil, servicios de emergencia y equipos de rescate trabajaron de manera coordinada para atender la situación y brindar atención a la mujer rescatada.

Hasta el momento no se ha informado qué provocó el derrumbe; sin embargo, las autoridades mantienen acordonada el área para garantizar la seguridad de vecinos y facilitar la inspección estructural.