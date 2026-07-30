Federico Viñas es nuevo refuerzo del Toluca para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tras su paso por el futbol español.

Viñas, quien jugó antes en la Liga MX con América y León, llega a Toluca tras cerrarse un acuerdo por más de 15 millones de dólares.

Toluca destacó la llegada de Federico Viñas con un video para recordar la tradición e historia charrúa en el equipo, donde han sido campeones Walter Gassire, Carlos Morales, Vicente Sánchez, Iván Alonso y Federico Pereira.

Federico Viñas firma por cuatro años con el Toluca

El atacante charrúa Federico Vilas firmó un vínculo por 4 años con Toluca de Antonio Mohamed, quien busca formar una dupla letal en el ataque donde ya está Paulinho.

Viñas llega como petición del entrenador Antonio Mohamed, y Toluca le ganó la carrera a propuestas de equipos como el Sevilla de España y el Spartak de Moscú.

Federico Viñas fue goleador con el Club León (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Refuerzo con experiencia europea para Toluca

Federico Viñas regresa a la Liga MX después de jugar con el Real Oviedo en Segunda División de España y en LaLiga.

Con más de 50 partidos en el futbol español y 10 goles anotados, Viñas, de 28 años, regresa a la Liga MX en busca de ser figura en el Toluca.

Viñas fue parte de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, y culminó su préstamo con el Real Oviedo de España.

Toluca será su tercera camiseta en la Liga MX, luego de sus etapas previas con el Club América y León, equipo donde llegó a ser campeón de goleo individual en el Clausura 2024.