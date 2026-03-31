La selección de Irak disputa este martes 31 de marzo su última oportunidad para clasificar al Mundial 2026 en la final del repechaje intercontinental contra Bolivia, en el Estadio BBVA de Monterrey.

La ciudad se ha volcado con el equipo asiático, cuyos aficionados han llenado las calles con banderas y cánticos, generando un ambiente de apoyo inédito.

El partido, que comenzará a las 21 horas y será transmitido por TUDN y ViX, definirá si Irak logra asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Aficionado de Irak en Monterrey (Especial)

Aficionados de Irak se sienten como en casa en Monterrey

Aunque la felicidad será completa si su selección logra clasificar al Mundial 2026 venciendo a Bolivia, la realidad es que los aficionados de Irak han disfrutado como pocos su estancia en Monterrey previo a la final del repechaje.

“Todo México se siente iraquí”, compartió un aficionado en un video publicado en la cuenta @IraqFootballPod en “X”.Videos revelan el apoyo de Monterrey a Irak

En el video en “X” se ve al aficionado de Irak caminando por las calles de Monterrey orgulloso con la bandera de su país ondeando a su alrededor.

Y la respuesta de los regios se ve igual de entusiasta en el video, saludándolo con gritos y tocando el claxon en apoyo. En Monterrey todos quieren que Irak clasifique al Mundial 2026.“El amor y el apoyo en las calles han sido increíbles — aquí todos nos han acogido de verdad. Inshallah, celebramos juntos esta noche en Monterrey después de ganar a Bolivia", promete el aficionado iraquí.

Aplaude que el apoyo en las calles has sido natura, “la gente aquí nos acogió con amor. Si Dios quiere, celebraremos juntos esta noche en Monterrey tras la victoria sobre Bolivia”.

Hora y canal del partido Irak vs Bolivia en el repechaje del Mundial 2026

Irak vs Bolivia se enfrentan en la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

El Estadio BBVA recibirá el partido el martes 31 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.