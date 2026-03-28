Irak vs Bolivia se enfrentan en la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El Estadio BBVA recibirá el partido el martes 31 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.

Partido: Irak vs Bolivia

Fase: Repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Irak vs Bolivia: Hora para ver el repechaje del Mundial 2026

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido Irak vs Bolivia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Irak vs Bolivia: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Irak vs Bolivia será transmitido por TUDN y ViX, como parte de la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Partido: Irak vs Bolivia

Fase: Repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Irak vs Bolivia: Hora y canal para ver el repechaje del Mundial 2026. (Fernando Llano / AP)

¿Cómo llegan Irak y Bolivia al partido del repechaje del Mundial 2026?

Bolivia tuvo un partido complicado ante Surinam, el cual, si bien ganaron 2-1, se esperaba una mayor diferencia de futbol entre ambos equipos.

El conjunto boliviano buscará su boleto al Mundial 2026.

Al igual que Bolivia, Irak tiene la expectativa de volver a un Mundial. Los iraquís llegaron a esta instancia gracias a vencer a Emiratos Árabes Unidos. Después de ello, tuvo participación en la Copa Árabe, en donde llegaron hasta los cuartos de final de ese torneo.