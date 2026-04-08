FC Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentaron en la ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles 8 de abril.

En un partido accidentado para el FC Barcelona, el Atlético de Madrid sacó ventaja de 2-0 en los cuartos de final de la Champions League.

Marcador: FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid | Ida cuartos de final de la Champions League 2026

Así fue el FC Barcelona vs Atlético de Madrid en la Champions League 2026

El FC Barcelona vs Atlético de Madrid ofrecieron un partido cerrado al inicio de la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Sin embargo, las circunstancias del partido cambiaron el rumbo a favor del Atlético de Madrid.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 44: Pau Cubarsí es expulsado y el FC Barcelona se queda con un jugador menos.

Minuto 45: Julián Álvarez anota el 1-0 a favor del Atlético de Madrid ante FC Barcelona.

Minuto 70: Alexander Sørloth sella el 2-0 para el Atlético de Madrid.

(Joan Monfort / AP)

¿Qué necesitan FC Barcelona y Atlético de Madrid para avanzar en la Champions League 2026?

Después del partido de ida de cuartos de final de la Champions League, te contamos qué necesitan FC Barcelona y Atlético de Madrid para avanzar a las semifinales.

En los cuartos de final de la Champions League, si el marcador global está empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos.

Si persiste la igualdad, el ganador se decide en tanda de penaltis. La regla del gol de visitante no aplica.

FC Barcelona necesita ganar al menos por dos goles de diferencia para forzar los tiempos extras; mientras que al Atlético de Madrid le basta con mantener la ventaja global para clasificar.

¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Atlético de Madrid?

El FC Barcelona vuelve a jugar el sábado 11 de abril ante el Espanyol en la Jornada 31 de LaLiga.

Atlético de Madrid visita al Sevilla también el sábado 11 de abril en la continuación de la Jornada 31 de LaLiga.