El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, hizo promoción en cuenta de X de un “medio tiempo alternativo” al que prepara Bad Bunny para el Super Bowl 2026.

Con esto, JD Vance expresó abiertamente su apoyo a “All-American Halftime Show”, una iniciativa impulsada por el sector más conservador de Estados Unidos.

J. D. Vance (SCOTT OLSON / Getty Images via AFP)

JD Vance promociona show de medio tiempo sin Bad Bunny

La cartelera propuesta por JD Vance pertenece a Turning Point USA (TPUSA), organización fundada por Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025.

“Fantástica alineación para el espectáculo del medio tiempo de TPUSA”, escribió el vicepresidente en su cuenta de X para anunciar a artistas ajenos a Bad Bunny y la organización oficial del Super Bowl 2026.

El objetivo de este “medio tiempo alternativo” promocionado por JD Vance es el de hacer que los espectadores sintonicen un espectáculo diferente y más cercano a “los valores estadounidenses”.

Esta respuesta por parte del vicepresidente surge a pocos días del discurso de Bad Bunny al recibir el premio a Álbum del Año en los Premios Grammy 2026.

El puertorriqueño arremetió contra ICE y pasó a la historia con Debí tirar más fotos, al ser el primer álbum en español en ganar a la categoría más importante de los Grammy.

Bad Bunny hace historia: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” gana el Grammy al Álbum del Año (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

Los artistas que formarán parte del All-American Halftime Show, el “medio tiempo alternativo” del Super Bowl 2026, son:

Kid Rock

Brantley Gilbert

Lee Brice

Gabby Barrett