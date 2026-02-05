Itatí Cantoral se vovlió aún más icónica con un adelanto del comercial que protagonizará durante la emisión del Super Bowl 2026.

e.l.f. Cosmetics es la marca de belleza que se alió con la actriz mexicana para ser parte de evento deportivo junto con Melissa McCarthy y Nicholas Gonzalez.

En el comercial, Itatí Cantoral da vida a una nueva versión de Soraya Montenegro, lo que hizo recordar la mítica escena de “¡¿Qué haces besando a la lisiada?!“.

El comercial para el Super Bowl 2026 que trajo de regreso a Soraya Montenegro

Por medio de las redes de e.l.f. Cosmetics es que lanzó la primera parte del comercial que estarán presentando en el Super Bowl 2026.

Siendo que en unas de las escenas Itatí Cantoral hace su magia trayendo de regreso a la villana Soraya Montenegro.

Itatí Cantoral en comercial del Super Bowl 2026 (Captura de video)

Al estilo de una telenovela el comercial cuenta la historia de Melissa, una mujer que tiene que aprender a hablar español para “el gran show”.

Tras sufrir un accidente Melissa despierta en un hospital y se enamora de su doctor, interpretado por Nicholas Gonzalez.

Como parte de la magia televisiva y de los propósitos del comercial, el doctor la ayuda a aprender el idioma con apoyo de los productos e.l.f.

Al percatarse, Soraya Monteblanco -una de las enfermeras del hospital- busca la forma de inteponerse en dicho amor.

El adelanto termina con una escena de Itatí Cantoral y la leyenda “Continuará...”, por lo que el desenlace será transmitido en el Super Bowl 2026.

Itatí Cantoral emocionada por comercial para el Super Bowl 2026

Por su puesto que Itatí Cantoral fue lo más comentado en el adelanto del comercial para el Super Bowl, siendo reconocida por sus fans en México.

En sus redes sociales, la actriz ya había adelantado que estaba trabajando en un proyecto para el Super Bowl 2026.

Y tras el lanzamiento de la primera parte del comercial de e.l.f. Cosmetics, Itatí Cantoral compartió un poco más del detrás de escena de uno de los comerciales más esperados para el próximo domingo 8 de febrero.