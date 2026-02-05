Bad Bunny sorprendió a sus fans mexicanos durante una conferencia de prensa rumbo al Super Bowl 2026, al mandar un saludo especial a las mamás de México y gritar “¡viva México cabrones!”.

El gesto del cantante puertorriqueño generó risas y emoción, consolidando su cercanía con el público previo al show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El anuncio de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 emocionó a sus fans. Sin embargo, la euforia subió de nivel cuando el puertoriqueño pronunció un “Fuck ICE” al recibir un Grammy.

Ahora, el cantante se está preparando para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 por lo que ofreció una conferencia de prensa para Apple Music que dejó a sus fans mexicanos amando y riendo al mismo tiempo.

La conferencia se vio interrumpida por el grito de un mexicano que exclamó su amor por Bad Bunny asegurando que su madre también amaba al cantante.

Asimismo, entre los gritos, el fan pidió a Bad Bunny mandarle un saludo a su mamá, a lo que el cantante respondió de forma inmediata, pero -al parecer- sin darse cuenta que lo que iba a hacer era un saludo muy especial en México.

“Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo”. Bad Bunny, cantante.

Antes del amado y cómico saludo que Bad Bunny decidió mandar a la mamá de su fans, también decidió pronunciar un “¡viva México cabrones!” mostrando el entendimiento que tiene de los clásicos gritos mexicanos.