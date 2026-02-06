El show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 de la NFL se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la cita por el título.

Michael Jackson encabeza la lista de los mejores 5 espectáculos en la historia del evento.

Michael Jackson | Super Bowl 1993 Prince | Super Bowl 2007 Kendrick Lamar | Super Bowl 2025 Jennifer López & Shakira | Super Bowl 2020 U2 | Super Bowl 2002

Michael Jackson cambió el show del medio tiempo en el Super Bowl 1993

Michael Jackson fue el encargado de darle otro sentido al medio tiempo del Super Bowl de la NFL en 1993.

En 1993 todo cambió y solo Michael Jackson era capaz de lograrlo, ofreciendo un show espectacular en Pasadena, California.

Sobre el emparrillado, Cowboys derrotó a Bills, pero después de Michael Jackson, el show de medio tiempo del Super Bowl no volvería a ser igual.

Michael Jackson (EFE)

Prince brilló en el show del medio tiempo del Super Bowl 2007

El Super Bowl del 2007 enfrentó a Colts vs Bears, pero el show se lo robó al medio tiempo el cantante Prince, en uno de los mejores espectáculos de la historia del evento.

La sede fue Miami Florida y el show de medio tiempo se presentó bajo la lluvia, con un cierre poderoso entonando Purple Rain.

Los médicos del cantante Prince continúan siendo investigados. (AP)

El show de medio tiempo del Super Bowl más visto, cortesía de Kendrick Lamar en 2025

Aunque artísticamente no ha sido el más espectacular, el show de mediotiempo del Super Bowl 2025, protagonizado por Kendrick Lamar marcó un récord de audiencia.

Fue el show de medio tiempo más visto en la historia, pues aproximadamente 133.5 millones de espectadores lo obsrevaron en la distintas plataformas.

Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

Jennifer López y Shakira, la bomba latina en el Super Bowl 2020

El show de medio tiempo protagonizado por las cantantes Jennifer López y Shiakira, ha sido uno de los más celebrados en el Super Bowl por el público y de mayor viralidad en las redes sociales.

Fue el medio tiempo más visto en YouTube, con más de 300 millones de reproducciones.

Shakira y Jennifer Lopez, en el show del medio tiempo del Super Tazón. (Patrick Semansky / AP)

U2 y la catarsis del show de medio tiempo del Super Bowl 2002

El show de medio tiempo del Super Bowl 2002 tuvo en la actuación de U2, un momento de catarsis tras la tragedia sufrida en septiembre del 2001 en Estados Unidos.

El Super Bowl, con el show de medio tiempo incluido, ofreció con el grupo irlandés U2, una actuación profundamente emotiva.