El Super Bowl LX enfrentará a Seahawks vs Patriots por el título de la NFL. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Seahawks vs Patriots será una revancha sobre el emparrillado en el Super Bowl LX de la NFL.

Partido: Seahawks vs Patriots

Evento: Super Bowl XL

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 17:30 horas

Sede: Levi’s Stadium en Santa Clara, California

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y Fox Sports

Super Bowl LX: Fecha para ver Seahawks vs Patriots por el título de la NFL

El domingo 8 de febrero de 2026 se podrá ver el Super Bowl LX, partido por el título de la NFL, Seahawks vs Patriots en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Super Bowl LX: Horario para ver Seahawks vs Patriots por el título de la NFL

A las 17:30 horas será la patada inicial del Super Bowl LX entre Seahawks vs Patriots, con el título de la NFL en juego.

Super Bowl LX: ¿Dónde ver Seahawks vs Patriots por el título de la NFL?

Las señales del Canal 5, Canal 7, ESPN y Fox Sports transmitirán el Super Bowl LX, Seahawks vs Patriots, el domingo 8 de febrero.

Partido: Seahawks vs Patriots

Evento: Super Bowl XL

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Horario: 17:30 horas

Sede: Levi’s Stadium en Santa Clara, California

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y Fox Sports

¿Cómo llegan Seahawks vs Patriots al Super Bowl XL por el título de la NFL?

Los Patriots buscarán su séptimo título de Super Bowl, un récord de la NFL, cuando se enfrenten a los Seahawks el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Liderados por Maye y el entrenador Mike Vrabel,los Patriots están de vuelta en el Super Bowl por primera vez desde que Tom Brady y Bill Belichick ganaron su sexto anillo juntos hace siete años.

Los Patriots (17-3) vencieron 10-7 a los Broncos de Denver en el juego de campeonato de la Conferencia Americana para avanzar a su duodécimo Super Bowl.

Darnold, Mike Macdonald y una defensiva sofocante han llevado a los Seahawks al gran escenario por cuarta vez en la historia de la franquicia. Buscan su segundo trofeo Lombardi.

Darnold jugó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria de 31-27 sobre los Rams en el juego por el título de la Conferencia Nacional.

Super Bowl con tintes de revancha

En 2015, Patriots y Seahawks se mideron en el Super Bowl de la NFL, cita en la que Tom Brady y Nueva Ingñaterra vencieron a Russell Wilson y Seattle.

Tom Brady lanzó cuatro pases de touchdown y remontó un déficit de diez puntos para ganar el cuarto de sus siete anillos en la NFL.