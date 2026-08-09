Austin vs Puebla se miden el domingo 9 de agosto a las 19:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

  • Partido: Austin vs Puebla
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Q2 Stadium
  • Transmisión: Apple TV

Austin vs Puebla: A qué hora ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Austin vs Puebla, en punto de las 19:00 horas.

Austin vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Austin vs Puebla se podrá ver en la plataforma Apple TV.

  • Partido: Austin vs Puebla
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Q2 Stadium
  • Transmisión: Apple TV
El Puebla fue goleado en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El Puebla fue goleado en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 (Brandon / Brandon)

¿Cómo quedaron Austin y Puebla en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Austin y Puebla tuvieron resultados muy distinto en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Tijuana cayó 0-2 con Austin, mientras que Puebla fue vapuleado 2-5 por el Portland Timbers.

Puebla buscará cumplir de manera decorosa lo que resta de su participación en la Leagues Cup 2026, para volver a competir en la Liga MX.