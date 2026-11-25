Atlético de Madrid vs Viking es uno de los partidos de la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 25 de noviembre de 2026.
Atlético de Madrid vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Atlético de Madrid 3-0 Viking es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Atlético de Madrid 3-0 Viking
Atlético de Madrid vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Viking, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Marc Pubill, Le Normand, Hancko y Grimaldo
- Mediocampistas: Simeone, Barrios, Llorente y Álex Baena
- Delanteros: Julián Alvarez y Sørloth
- Portero: Østbø
- Defensas: Heggheim, Stensness, Falchener y K. Haugen
- Mediocampistas: Askildsen, Moi y Kvia-Egeskog
- Delanteros: Bjørdal, Botheim y Tripić
Hora y canal del partido: Atlético de Madrid vs Viking en La Champions League
Atlético de Madrid vs Viking juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Atlético de Madrid vs Viking
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One