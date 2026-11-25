Atlético de Madrid vs Viking es uno de los partidos de la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Atlético de Madrid vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Atlético de Madrid 3-0 Viking es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-0 Viking

Atlético de Madrid vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Viking, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Marc Pubill, Le Normand, Hancko y Grimaldo

Mediocampistas: Simeone, Barrios, Llorente y Álex Baena

Delanteros: Julián Alvarez y Sørloth

Atlético de Madrid busca su segunda victoria en la Champions League

Viking

Portero: Østbø

Defensas: Heggheim, Stensness, Falchener y K. Haugen

Mediocampistas: Askildsen, Moi y Kvia-Egeskog

Delanteros: Bjørdal, Botheim y Tripić

Hora y canal del partido: Atlético de Madrid vs Viking en La Champions League

Atlético de Madrid vs Viking juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.