El camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 continúa y el Tri cerró tres partidos amistosos más contra Ghana, Australia y Serbia.

México enfrentará este 25 de febrero a Islandia, pero la Federación Mexicana de Futbol confirmó más partidos amistosos para el representativo dirigido por Javier Aguirre.

México vs Ghana | 22 de mayo

México vs Australia | 30 de mayo

México vs Serbia | 4 de junio

Partidos amistosos de la Selección Mexicana (@miseleccionmx)

Los próximos rivales de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Ghana, Australia y Serbia se sumaron a la lista de rivales de la Selección Mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Australia y Ghana también jugarán el Mundial 2026, mientras que Serbia se quedó en el camino en la complicada eliminatoria europea.

México debutará en el Mundial 2026 vs Sudáfrica el jueves 11 de junio, cita a la que llegaría al menos con al menos seis partidos más de preparación, tomando en cuenta el duelo ante Islandia el 25 de febrero.

¿Dónde jugaría la Selección Mexicana ante Ghana, Australia y Serbia?

Los partidos amistosos del Tricolor ante Australia, Ghana y Serbia serán en México y Estados Unidos.

Hasta ahora, solo está confirmada la sede del México vs Australia, a jugarse en el Rose Bowl de Los Ángeles, California.

Ante Ghana y Serbia, México jugarían en el Estadio Cuauhtémoc y Estadio Nemesio Díez, respectivamente, buscando tener menos traslados para enfocarse en la preparación para su debut en el Mundial 2026.

México vs Islandia (@TUDNMEX)

¿Cuál es el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana se alista para enfrentar a Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

México vs Islandia se jugará el miércoles 25 de febrero a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Más tarde, en marzo, el Tri se medirá con Portugal en el Estadio Banorte, y ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.