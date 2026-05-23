El partido México vs Ghana significó el último para 6 de los seleccionados que convocó Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, convirtiéndose en las primeras bajas confirmadas.

Óscar García, Denzell García, Luis Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres, son las primeras 6 de bajas de México, confirmadas por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Las primeras 6 de bajas de México para el Mundial 2026:

Óscar García Denzell García Luis Rey Eduardo Águila Isaías Violante Iker Fimbres

¿Por qué son bajas para el Mundial 2026?

México venció a Ghana con los jugadores de Liga MX y sparrings como base, sin contar aún con los seleccionados europeos.

Los sparrings de la Selección Mexicana no estaban considerados para llegar al Mundial 2026, pero se integraron al grupo para ayudar en los entrenamientos al equipo de Javier Aguirre.

Como parte del grupo de los llamados sparrings estaban en la Selección Mexicana Óscar García, Denzell García, Luis Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres.

Y sus nombres aparecieron en la conferencia posterior al triunfo de México ante Ghana, cuando Javier Aguirre comentó que serían baja del combinado.

Javier Aguirre agradeció los clubes de origen de los jugadores por la disposición para ser parte del proceso mundialista y los motivó a seguir, pues Rafael Márquez, siguiente DT del Tri ya los tiene en su agenda.

“Hoy abandonan la concentración los sparrings... ya no tendrán actividad en los siguientes partidos. Hasta el momento, ellos son los que nos abandonan” Javier Aguirre

¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de México para el Mundial 2026?

El 1 de junio se dará a conocer la lista definitiva de México para jugar el Mundial 2026.

Hasta el momento son casi 20 los jugadores concentrados con México, del total de 26 que convocará Javier Aguirre el Mundial 2026.

Estos son los seleccionados que ya están concentrados con México: