El contexto lo es todo y para comenzar a relatar esta historia de dimes y diretes basta decir que durante la semana estalló la polémica por las designaciones arbitrales. Cruz Azul buscó cambiar al silbante Daniel Quintero, la queja no procedió y Efraín Juárez habló al respecto en conferencia de prensa.

“Los más beneficiados son ellos”, lanzó un molesto Efraín Juárez, sobre los supuestos errores arbitrales que hoy tienen a Cruz Azul en la disputa por el título de Liga MX.

El entrenador de Pumas fue tajante en sus declaraciones y no dudó en contestar a los cuestionamientos de la prensa.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Cruz Azul y el arbitraje?

Tras el empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el duelo de ida de la gran final entre Cruz Azul y Pumas, Efraín Juárez fue cuestionado sobre la reciente polémica por la designación arbitral de Daniel Quintero. La reacción del timonel universitario fue bravía pues acusó a la Máquina de ser la más beneficiada.

“De la resolución hablé ayer de los árbitros y lo que me sorprende es que de una institución tan grande como Cruz Azul, quieran tratar de sacar ventaja de circunstancias cuando los más beneficiados son ellos, el penal de Chivas, la mano de Fernández”, señaló Efraín Juárez.

“Que tengan la osadía de ir a quejarse porque sino estaríamos con Chivas, con la categoría de esta institución es impresionante. Lo hacen para meter duda al árbitro, que hoy hizo un espectacular trabajo y será el domingo así. Ojalá pongan las imágenes que digo para que sea parejo”, apuntó el timonel universitario.

Las acusaciones de Efraín Juárez contra Cruz Azul surgen por las polémicas arbitrales en el partido de semifinales entre la Máquina y Chivas.

¿Cuándo se disputará la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Luego del empate sin goles entre Pumas y Cruz Azul, los protagonistas de la final se volverán a ver las caras en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro definitivo por el título de la Liga MX se jugará el domingo 24 de mayo a las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México).