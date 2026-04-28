Ocho jugadores convocó Javier Aguirre en su primera lista rumbo al Mundial 2026 que no llegarán al torneo de la FIFA, pero que podrían ser la herencia del Vasco para el proceso de Rafael Márquez.

Fueron elegidos 8 futbolistas de la Liga MX como sparrings para ayudar en los entrenamientos al Tri de Aguirre, pero con pocas o casi ninguna oportunidad de sumarse al plantel definitivo.

Oscar García | León

Luis Rey | Puebla

Eduardo Águila | San Luis

Jesús Gómez | Tijuana

Denzell García | FC Juárez

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Kevin Castañeda | Tijuana

A esta lista, hay que sumar a jugadores que sí irán al Mundial 2026, como Erik Lira, Gilberto Mora y Armando González.

Estos son los 8 sparrings de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas de la Liga MX para cumplir el rol de sparrings en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Estos son los 8 jugadores que serán sparrings:

Oscar García | León

Luis Rey | Puebla

Eduardo Águila | San Luis

Jesús Gómez | Tijuana

Denzell García | FC Juárez

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Kevin Castañeda | Tijuana

¿Quiénes son los 8 sparrings que podría heredar Rafael Márquez?

Rafael Márquez será el entrenador de la Selección Mexicana en el siguiente ciclo mundialista, por lo que desde ahora está analizando con qué jugadores cuenta para su proyecto.

A continuación te compartimos el perfil de los 8 sparrings de Javier Aguirre que podría heredar Rafael Márquez.

Oscar García, portero del León

Oscar García ha destacado en la portería de León con grandes actuaciones, tiene 22 años y debutó ante Chivas en el 2025. Será sparring en el Tri.

Oscar García, portero de León (mexsport / Isaac Ortiz)

Luis Rey, defensa del Puebla

En un Puebla del que se puede rescatar poco, Luis Rey luce en la defensa. Tiene 23 años y es canterano de las Chivas. Javier Aguirre lo convocó al Tri.

Luis Rey es defensa del Puebla (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

Eduardo Águila, defensa San Luis

Eduardo Águila es de los defensas jóvenes más destacados en el futbol mexicano. Brilla con San Luis y lo buscan varios equipos grandes.

Con 23 años tiene gran juego aéreo y es de perfil zurdo, que lo llevaron como sparring al Tri.

Eduardo Águila, defensa de San Luis (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Jesús Gómez, defensa de Tijuana

A sus 24 años, Jesús Gómez se ha consolidado como una pieza versátil en el esquema del equipo Tijuana del Loco Abreu, desempeñándose tanto de defensa central como de interior.

Jesús Gómez, defensa de Tijuana (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Denzell García, mediocampista de FC Juárez

Denzell García es seguido por varios equipos importantes en la Liga MX, que lo han valorado por su juego en FC Juárez. Tiene apenas 22 años y probará suerte en el Tri.

Denzell García, mediocampista de FC Juárez (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey

Iker Fimbres apenas rebasa los 20 años y es titular en Rayados de Monterrey, sin duda, uno de los sparrings del Tri con mayor futuro.

Iker Fimbres, mediocampista de Rayados (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

Jairo Torres, jugador del FC Juárez

Jairo Torres tiene 25 años, pero está en buena edad para jugar el siguiente Mundial con Rafael Márquez como estratega.

Jairo Torres, delantero FC Juárez (Adrian Macias / Adrian Macias)

Kevin Castañeda. figura de Tijuana

Kevin Castañeda es el jugador de más edad entre los sparrings de Javier Aguirre. Empezó en Toluca y a sus 26 años es figura de Xolos de Tijuana.