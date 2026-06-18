Previo a la inauguración del Mundial 2026, el miércoles 10 de junio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció una exclusiva cena de gala en el Castillo de Chapultepec.

Sobre lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum —que fue una de las invitadas especiales al evento— reveló que el organismo rentó el Castillo de Chapultepec para poder realizarlo.

Pero, ¿qué pasó durante la cena de gala que ofreció la FIFA en la víspera de la inauguración del Mundial 2026? Te contamos los detalles alrededor de la exclusiva reunión.

Gianni Infantino (ETHAN CAIRNS / AP)

Música, danza, drones y cena: Así fue la gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec

Durante la mañanera del 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 10 de junio acudió a una cena de la gala en el Castillo de Chapultepec, organizada por la FIFA.

Sobre lo ocurrido, la presidenta explicó que el organismo de futbol pagó un millón de pesos para rentar el Castillo de Chapultepec, pues de acuerdo con reportes y lo mostrado por Gianni Infantino, el evento consistió en lo siguiente:

Bienvenida oficial durante la cual la presidenta Claudia Sheinbaum dio un breve mensaje protocolario y de acuerdo con sus propias palabras, se retiró después

Espectáculo cultural en el que hubo música y representación de varias danzas regionales mexicanas

Degustación de un menú especial diseñado por el chef Eduardo García del prestigioso restaurante Máximo Bistrot

Show artístico en el que se presentó Alejandro Fernández para interpretó “El Rey”

Espectáculo de drones que se desplegó frente al Castillo de Chapultepec y en el que se mostraron diversas imágenes alusivas al Mundial 2026 y la Selección Mexicana

¿Quiénes fueron los invitados de la FIFA a su cena de gala en el Castillo de Chapultepec?

Por tratarse de un evento exclusivo para dar bienvenida oficial al Mundial 2026, la gala de la FIFA reunió a representantes de las 211 delegaciones internacionales, así como diversas personalidades invitadas.

Al respecto, la revista especializada Clase, reportó que entre las personalidades que fueron invitadas por el presidente de la FIFA a participar en la cena, estuvieron políticos y empresarios como ellos: