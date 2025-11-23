Arturo Elías Ayub es un reconocido empresario mexicano directivo de América Móvil, Fundación Telmex, Uno TV y Claro Sports.

También es reconocido por sus apariciones públicas en programas de televisión y más.

En días recientes, el empresario Arturo Elías Ayub perdió a su hermano, Alfredo Elías Ayub.

¿Quién es Arturo Elías Ayub?

Arturo Elías Ayub es un reconocido empresario mexicano en telecomunicaciones, así como por su trayectoria profesional, apariciones públicas y reacciones en redes sociales.

También por sus cargos estratégicos como directivo de América Móvil, Fundación Telmex, Uno TV y Claro Sports.

Arturo Elías Ayub y Carlos Slim (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Qué edad tiene Arturo Elías Ayub?

Arturo Elías Ayub nació un 27 de abril de 1966 en la Ciudad de México (CDMX), por lo que actualmente tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arturo Elías Ayub?

La esposa de Arturo Elías Ayub es Johanna Slim Domit, hija del empresario mexicano Carlos Slim Helú.

Johanna Slim Domit y Arturo Elías Ayub (Arturo Elías Ayub / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Arturo Elías Ayub?

Al nacer un 27 de abril, Arturo Elías Ayub lleva el signo zodiacal de Tauro.

Las personas nacidas bajo este signo tienen como características la persistencia, la determinación y la búsqueda de la estabilidad y el éxito material.

Lo que también se ve reflejado en su vida profesional del reconocido empresario.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Elías Ayub?

Junto con su esposa Johanna Slim Domit, Arturo Elías Ayub tiene 3 hijos.

Arturo Elías Ayub (Andrea Murcia / CUARTOSCURO)

¿Qué estudió Arturo Elías Ayub?

Arturo Elías Ayub estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y tiene un posgrado de Alta Dirección de Empresas en el IPADE.

¿En qué ha trabajado Arturo Elías Ayub?

La trayectoria profesional del empresario Arturo Elías Ayub es larga, desempeñándose en puestos como:

Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil

Director General de la Fundación TELMEX Telcel

Director de Uno TV y de Claro Sports

Otras de las actividades que lo han llevado a la fama son:

Inversor y mentor en el programa televisivo Shark Tank México

Autor del libro “El negociador” y “El Emprendedor”

Presidente del Club Pumas de la UNAM, donde el equipo logró un bicampeonato en los torneos cortos de 2004 (Clausura y Apertura)