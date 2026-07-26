La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene una investigación relacionada con la cena organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, luego de que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaran una denuncia ante el Ministerio Público Federal durante junio.

“Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias.” Fiscalía General de la República

La dependencia emitió una tarjeta informativa el 25 de julio en respuesta a la nota periodística titulada “FGR investiga cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec”, en la que precisó que, conforme a sus atribuciones, realizó diversas diligencias derivadas de la denuncia presentada por especialistas del INAH.

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En un comunicado, la Fiscalía señaló que los actos de investigación realizados hasta el momento sobre la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, no han establecido alguna conducta al margen de la ley.

Por lo que, hasta ahora, no existen elementos que acrediten la comisión de un delito relacionado con el evento celebrado en el Castillo de Cahpultepec por parte de la FIFA.

“No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley.” Fiscalía General de la República

Comunicado de la FGR (@FGRMexico / X )

La controversia surgió después de que investigadores del INAH denunciaran el uso del Castillo de Chapultepec para una cena privada organizada por la FIFA, al considerar que podrían haberse vulnerado disposiciones legales relacionadas con la protección del patrimonio histórico y el uso de bienes nacionales.

A raíz de ello, la FGR inició las diligencias correspondientes para revisar los hechos ante la denuncia durante el Mundial 2026.