Pumas va de ridículo en ridículo y el que apuntaba a ser su gran fichaje resultó ser todo un fiasco. Aaron Ramsey se marchó de México sin pena ni gloria, con actuaciones discretas y un drama familiar que convirtió su aventura por la Liga MX en una verdadera pesadilla.

Recapitulemos la triste historia de Aaron Ramsey en la Liga MX, el futbolista galés se presentó como el bombazo de Pumas gracias a su experiencia en el balompié inglés. Las expectativas crecieron gracias a su primer gol; fuera de la cancha, su familia se veía feliz y adaptada a la nueva vida en México.

Sin embargo, todo se vino abajo luego de un cruel capítulo en la vida del galés, pues perdió a su perrita Halo en Guanajuato.

La familia Ramsey inició una intensa búsqueda por su amada Halo, ofrecieron recompensa y dieron una gran difusión, pero no hubo noticia alguna y la esperanza se acabó. Desde entonces, el futbolista se olvidó de Pumas y se dice que ya ni está en México.

Aaron Ramsey se marchó de México dejando a Pumas a la deriva

En medio de la desesperanza por la pérdida de su perrita y con una lesión, Aaron Ramsey se presentó en La Cantera el pasado lunes y martes para iniciar el proceso de rehabilitación.

El miércoles, Ramsey ya no se presentó y ni siquiera avisó. En Pumas han intentado comunicarse con él, pero no han tenido éxito y ha trascendido en distintos medios, que el futbolista galés ya dejó México.

En Pumas buscan argumentar “abandono de trabajo” contra Aaron Ramsey, por lo que a esta novela aún le quedan capítulos por escribir.

Números de Aaron Ramsey en México:

6 partidos jugados

3 juegos de titular

1 gol

235 minutos

¿Cuándo volverá a jugar Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Sin Aaron Ramsey y con la eliminación acechándolos, Pumas se prepara para encarar la recta final del Apertura 2025.

El siguiente reto de Pumas en el Apertura 2025 será ante Tijuana en el marco de la Jornada 16 del campeonato. Mientras que en el cierre del campeonato se medirán a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.