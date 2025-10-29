El Apertura 2025 está viviendo sus últimas jornadas de la temporada regular y de momento los Pumas de Efraín Juárez están quedando fuera de la fiesta grande de la Liga MX, ya que se ubican en lugares fuera de play-in.

Aunque el panorama luce complicado para el conjunto felino, una combinación de resultados en estas dos últimas fechas del torneo podrían darle su boleto al play-in del Apertura 2025 para pelear por un boleto a la liguilla.

A falta de que se disputen las últimas dos jornadas del presente torneo, las posiciones y los clasificados a la Liguilla aún no están del todo definidos, por ello Pumas tiene una ligera esperanza de meterse entre los primeros 10 lugares.

¿Qué necesita Pumas para calificar al play-in? Este es el milagro auriazul que precisan

Estas últimas dos jornadas del Apertura 2025 serán de vida o muerte para Pumas, que al término de la Jornada 15 se ubicó en el lugar 13 de la tabla general con 15 puntos solo dos menos que Santos que ocupa el lugar 10.

En estas últimas dos jornadas Pumas enfrentará a Xolos y Cruz Azul, dos equipos que están dentro del Top 8 del torneo por lo que no serán nada sencillos, además de que no dependen de sí mismos para avanzar al play-in.

El mejor de los escenarios para que los felinos se metan a play-in es que ganen sus dos juegos, para así llegar a 21 puntos y esperar que Santos, Atlético y Atlas no sumen unidades en este cierre de torneo ya que eso les iría acortando posibilidades.

En el supuesto de que ganen sus dos juegos, si Santos pierde uno y Atlas y Atlético de San Luis no ganen en las dos jornadas también aseguran su boleto a la fase final, si los Guerreros suman 4 unidades en esta recta final del torneo, los de Efraín Juárez podrían meter por diferencia de goles.

¿Cómo le ha ido a Pumas en los enfrentamientos ante Cruz Azul y Xolos, sus últimos rivales?

Tras sumar un empate ante León en la Jornada 15 del Apertura 2025 los Pumas se alejaron de zona de play-in y por ello ahora requiere del triunfo ante Xolos y Cruz Azul, rivales que suman 21 y 32 puntos, respectivamente.

El penúltimo rival de Pumas será Xolos, el juego se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las 12pm, ante los fronterizos suman: 9 triunfos, 9 empates y 11 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos: 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

En la última jornada se medirán a Cruz Azul equipo que suma más del doble de puntos que los felinos en el juego será el sábado 8 de noviembre a las 9:05pm, ante la Máquina registran: 16 triunfos, 23 empates y 32 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos: 2 empates y 3 derrotas.