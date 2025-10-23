A Pumas lo funan por lo que hace dentro y fuera de la cancha; ahora, las críticas le llovieron por salir con perritos en el protocolo de la Liga MX en medio de la búsqueda de Halo, mascota de Aaron Ramsey.

Aaron Ramsey no la ha pasado nada bien en su aventura por la Liga MX, el futbolista galés perdió a su perrita Halo y aunque ofreció miles de pesos para volver a verla, sigue desaparecida y las posibilidades de encontrarla son remotas.

En medio de la búsqueda, los jugadores de Pumas acudieron al protocolo de la Liga MX con perritos, en una campaña que invita a la concientización sobre la adopción y que, sobra decir, no es la primera vez que lo hace.

Sin embargo, las redes sociales, no perdonan y los usuarios funaron a Pumas, pues salieron a la cancha con perritos, cuando su jugador sufre por la pérdida de su amada Halo.

¿Qué pasa con Aaron Ramsey, el jugador de Pumas no se ha reportado desde la desaparición de su perrita?

Aaron Ramsey se olvidó de Pumas. El futbolista galés ha tenido días complicados por la desaparición de su perrita, Halo, en Guanajuato, y en medio de la búsqueda ha dejado a un lado su carrera deportiva.

Desde la desaparición de su perrita, Aaron Ramsey se olvidó de Pumas y sigue sin reportar en Cantera.

Ha trascendido que Efraín Juárez, DT del club universitario, le dio un permiso especial. Sin embargo, otras versiones apuntan a que Ramsey dejaría México para volver a su país.

🐕 La foto del 11 más 🔝 que existe 📸#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/dk0u3v3XLq — PUMAS (@PumasMX) October 23, 2025

Pumas sufre dentro y fuera de la cancha; el equipo protagonizó un partido de pesadilla ante Atlético de San Luis

Además de la triste situación de Aaron Ramsey y su perrita perdida, Pumas no levanta en la cancha y para muestra la derrota en casa frente al Atlético San Luis, donde los dirigidos por Efraín Juárez no registraron ningún tiro a puerta, una clara muestra de la inoperante ofensiva.

La directiva no logró cerrar la contratación de un ‘9’ y sólo llegó José Juan Macías para competir con Guillermo Martínez. Sin embargo, las lesiones y el mal momento de ambos colocan a Pumas como una de las peores ofensivas con apenas 16 goles a favor.

El ‘Memote’ sólo tiene cuatro anotaciones en su cuenta, por dos que acumula JJ Macías, números muy pobres tomando en cuenta que Paulinho, delantero de Toluca, registra 10 goles y marcha como el máximo artillero del torneo.