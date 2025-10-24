La perrita de Aaron Ramsey sigue sin aparecer, y también el futbolista con Pumas. Ya van 2 semanas que no se presenta a la Cantera para entrenar. ¿Hasta cuándo regresará?

Aaron Ramsey fue presentado como uno de los flamantes refuerzos de Pumas, en este Apertura 2025. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado, y le podemos sumar algunas lesiones.

En la cancha, el galés apenas ha jugado en 6 de 14 partidos, dejó un gol y nada más. La afición lo tiene muy presente por fallar un penal ante Tigres.

Recordemos que fueron los Universitarios los que revivieron la carrera de Aaron Ramsey como futbolista, ya que antes de llegar a México era entrenador interino del Cardiff.

¿Dónde está Aaron Ramsey? Reportan que sigue sin reportarse con Pumas; sigue buscando a su perrita

El último partido que Aaron Ramsey disputó con Pumas fue contra América, el 27 de septiembre. Más tarde tuvo un problema muscular que lo dejó fuera contra Chivas.

Aún así, Aaron Ramsey fue convocado con Gales para la Fecha FIFA. Por su lesión no pudo jugar, pero de cualquier forma hizo el viaje a su país para acompañar a su compañeros.

En su regreso fue cuando se dio cuenta que su perrita estaba perdida y se dedico exclusivamente a buscarla. Así ya lleva 10 días, por lo que no ha reportado con Pumas.

Al parecer, Efraín Juárez le otorgó un permiso especial para que se ausente todo este tiempo. El problema es que su regreso todavía se ve lejos.

¿Se podría ir de México? Pues su contrato termina en junio de 2026, pero si el jugador desea, podría terminar antes.

Aaron Ramsey con Pumas (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

La historia de la perrita de Aaron Ramsey

Como vimos, Aaron Ramsey viajó a Gales para estar con sus compañeros de Selección. Fue ahí que decidió dejar a su perrita en un rancho para lomitos que se encuentra en San Miguel de Allende.

A su regreso, la perrita de Aaron Ramsey ya no estaba. Al parecer solo le dijeron que se les escapó y no pudieron hacer más. El jugador de Pumas puso una recompensa de 10,000 dólares por información.

Fueron pasando los días y nada, incluso subió a 20,000 dólares. Un equipo especializado también ayudó, pero sin éxito. En estos momentos, la familia Ramsey parece resignada.

Lo más raro es que no se tiene rastro del cuerpo, y su GPS falló después de desaparecer.