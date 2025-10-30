La Jornada 17 de la Liga MX Femenil continúa con el Cruz Azul vs Tigres en las instalaciones de La Noria; te contamos cuándo y dónde ver el partido entre Cementeras y Amazonas.

Cruz Azul vs Tigres jugarán la Liguilla de la Liga MX Femenil, así que en su partido de la Jornada 17 podrían dar una muestra de sus alcances en busca del campeonato.

Cruz Azul vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

El sábado 1 de noviembre se enfrentan Cruz Azul vs Tigres, en la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Cuatro partidos se jugarán el sábado 1 de noviembre, en el cierre de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

Las señales de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Cruz Azul vs Tigres, en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

La visita de Tigres a Cruz Azul está programada a las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Fase: Jornada 17 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Instalaciones de La Noria

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul femenil venció 4-1 a Qurétaro en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, para mantenerse en la pelea por un mejor lugar en la Liguilla.

Cruz Azul llegó a 27 puntos en el séptimo lugar de la competencia, gracias a un repunte positivo que le ha dado muchos puntos a La Máquina.

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil previo a su partido vs Cruz Azul?

Tigres es la mejor escuadra de la Liga MX Femenil con 41 puntos, pero una derrota con Cruz Azul podría costarle la cima en la Jornada 17.

Pachuca suma dos puntos menos que las Amazonas, y espera un tropezón de Tigres para superarlas en la tabla de posiciones.