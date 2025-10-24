Desde hace varios días, Aaron Ramsey compartió en sus redes sociales que su mascota Halo, una perrita de raza Beagle, se extravió luego de que la dejó en un hotel para perros en León, Guanajuato.

A pesar de que en un principio ofreció 10 mil dólares de recompensa y posteriormente elevó el monto a 20 mil dólares, Aaron Ramsey no ha logrado encontrar a su perrita Halo o tener indicios de qué le pudo haber pasado.

En medio de esta lamentable situación, un periodista reveló que fue la comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera, quien le habría recomendado el hotel para perros al futbolista de los Universitarios.

Revelan que Sofía Niño de Rivera recomendó hotel para perros a Aaron Ramsey

Willie González, comunicador regiomontano, reveló en el programa de RG la Deportiva que Sofia Niño de Rivera habría sido quien le recomendó a Aaron Ramsey y su familia el hotel para perros ubicado en Guanajuato.

Esto debido a que los hijos de Aaron Ramsey y los de Sofía Niño de Rivera irían a la misma escuela, motivo por el que ambas familias se conocerían y habría hecho la recomendación del hotel para perros.

Sin embargo, Coleen Ramsey, la esposa del futbolista de los Universitarios ya negó la acusación hecha por el comunicador regiomontano y en sus historias de instagram compartió un mensaje que dice: “Totalmente falso. Sofía es una amiga, ella ha sido amable y servicial”.

Critican a Pumas por saltar a la cancha con perros en medio de la situación de Aaron Ramsey

Como parte de la iniciativa “Adopta un amigo”, los jugadores de Pumas saltaron al terreno al terreno del Estadio Olímpico Universitario acompañados de perros para promover la adopción responsable.

Aunque dicha medida realizada entre la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Pumas fue bien intencionada, un sector de la afición no consideró apropiado el momento.

Esto debido a la complicada situación que está atravesando Aaron Ramsey con su mascota Halo, lo cual ha hecho que incluso se ausente de algunas sesiones de entrenamiento del equipo.