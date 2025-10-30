Pumas vs Tijuana se encuentran en partido de la Jornada 16 de la Liga MX, vital en las aspiraciones de ambos equipos; te decimos a qué hora y dónde ver el duelo entre felinos y canes.

La Jornada 16 de la Liga MX es quizá la última oportunidad de Pumas para meterse al Play-In, y de no ganar los tres puntos a Tijuana estaría despidiéndose de la competencia.

Pumas vs Tijuana: A qué hora ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El domingo 2 de noviembre, Pumas vs Tijuana se medirán a las 12 horas sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Tijuana será el primero de tres partidos programados el domingo 2 de noviembre en la Jornada 16 de Liga MX.

Pumas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

La plataforma ViX, TUDN y el Canal 2 de Televisa, transmitirán el partido Pumas vs Tijuana en la contnuación de la Jornada 16 de Liga MX.

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 16 de Liga MX contra Tijuana?

Pumas empató 1-1 con León en la Jornada 15 de la Liga MX, y aunque debería ser favorito para ganar en casa, la realidad es que Tijuana no será sencillo de doblegar.

Pumas suma 15 puntos en el lugar 13 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Sólo el triunfo le sirve a Pumas en la Jornada 16 contra Tijuana, y aún sumando los tres puntos depende de su último partido del torneo para meterse al Play-In de la Liga MX.

¿Cómo llega Tijuana al partido de la Jornada 16 de la Liga MX contra Pumas?

Tijuana busca amarrar su lugar en el Play-In de la Liga MX, pero además, un triunfo contra Pumas podría acercarlo a la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025.

Con 21 puntos, Tijuana ocupa el octavo lugar general, dos unidades menos que Chivas, equipo que tiene en este momento el sexto lugar de la competencia en sus manos.