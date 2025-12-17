A pesar de que ya pasaron varias semanas desde que se confirmó que Aaron Ramsey no seguiría en Pumas, el paso del jugador de Gales no ha dejado de dar de que hablar debido a que recientemente publicó en su cuenta de Instagram que el Club Universidad reincidió su contrato de forma unilateral, cosa que en el Pedregal no gustó.

Sin embargo, Fox Sports dio a conocer la verdadera razón por la cual Pumas habría decidido no seguir con Aaron Ramsey. De entrada, en el Pedregal no estuvieran de acuerdo con que el futbolista viajara a su país natal después de su lesión sin autorización, cosa que se repitió cuando su mascota se extravió en Guanajuato toda vez que se sumó a la búsqueda y salió de la ciudad sin previo aviso a la institución.

Después de varios días sin presentarse en las instalaciones del club, Ramsey apareció en Cantera para querer seguir con normalidad su rehabilitación, cosa que no agradó nada a la directiva universitaria, la cual le hizo saber al técnico Efraín Juárez su disgusto y la decisión de que no siguiera con ellos.

El mensaje de Aaron Ramsey a la afición de Pumas

El mensaje de Aaron Ramsey hacia la afición de Pumas fue lo que molestó en el seno auriazul y por el cual, fuentes se habrían pronunciado con respecto a las acciones del jugador europeo.

“Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones; sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción; por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales”, publicó Aaron Ramsey.

¿Qué sigue en la carrera de Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey regresó a Gales tan pronto como se rescindió su contrato en Pumas y de inmediato empezó a trabajar en la Selección de su país de la mano del técnico Craig Bellamy.

Cabe resaltar que la Selección de Gales todavía tiene esperanzas de ir al Mundial 2026 dado que jugarán el repechaje Europeo. Dicho esto, Aaron Ramsey buscará aportar su experiencia al grupo de futbolistas que quieren llevar a su país a la Copa del Mundo.