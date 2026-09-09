Napoli vs Arsenal se midieron en la Jornada 1 de la Champions League, un partido que terminó con victoria visitante en la recta final del partido en cancha italiana.

Marcador final: <b>Napoli 0-1 Arsenal</b>

Napoli vs Arsenal: Así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido de la Jornada 1 de la Champions League Napoli vs Arsenal fue muy disputado, y cuando todo se perfilaba a un empate sin goles, el equipo inglés logró sacar los tres puntos.

El futbolista noruego Martín Odegaard fue el héroe de la noche para el Arsenal, cuando cerca del final del cotejo encaminó al triunfo a su equipo.

Así llegó el triunfo en el partido Napoli vs Arsenal:

Minuto 75: Gol de Martín Odegaard ( Napoli 0-1 Arsenal)

¿Cuándo vuelven a jugar Napoli y Arsenal en la Champions League?

Napoli volverá a jugar el próximo el 13 de octubre en la cancha del Villarreal, como parte de la Jornada 2 de la Champions League.

El equipo italiano llegará urgido de sumar los tres puntos para no rezagarse en el camino a una posible clasificación a la siguiente ronda.

El mismo día 13 de octubre, Arsenal recibe a Lille en busca de su segunda victoria en la máxima competencia de clubes de europa.